国防部6月预告的活动正处进行时 刘小午中将带队

原标题：驻印度大使罗照辉会见刘小午中将率领的西部战区边防代表团

中国国防部6月底“预告”的一场军事外交活动已处于进行时状态。

据中国驻印度大使馆网站消息，7月2日，驻印度大使罗照辉大使会见由西部战区副司令刘小午中将率领的西部战区边防代表团，就中印关系特别是两军合作交流等交换意见。

稍早前，在6月28日举行的国防部例行记者会上，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校回答记者提出的“中印元首武汉会晤后，请问中印两军领导人是否有互访的计划？两军关系在新的形势下将取得哪些新发展？中印两军直通热线有何进展？”问题时表示，“中印是搬不走的邻居，从白马驮经到玄奘西行，两国友好交往的历史源远流长。中方愿与印方一道，认真落实两国领导人关于发展双边关系的共识，积累战略信任，促进互利合作，有效管控分歧，维护边境稳定，确保两军关系良性发展。”

另外，吴谦还“预告”说，“西部战区副司令员刘小午中将将于近期率边防代表团访问巴基斯坦、印度，与两国军队有关领导人会见会谈，就战区层面交往、边境管控与边防合作等事宜进行交流。”

责任编辑：余鹏飞