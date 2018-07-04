石家庄两列地铁停运行 均涉张贴宣传雄安特曲广告

原标题：河北石家庄两列地铁停止运行，均涉及张贴宣传雄安特曲广告

“雄安特曲”白酒广告出现在石家庄地铁车厢内。 网友供图

7月4日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从河北省石家庄市轨道交通有限责任公司有关负责人处了解到，针对澎湃新闻报道的“‘雄安特曲’商标尚未注册成功，广告打进石家庄地铁”一事，已接到石家庄市有关部门通知，第一时间对涉及张贴宣传雄安特曲酒的两列地铁暂时停止上线运行，具体情况正在调查之中，对于何时恢复运行还要等上级通知。

稍早前，据澎湃新闻报道，雄安新区的设立带来了一波“周边产品”。近日，有网友发现，一款名为“雄安特曲”的白酒不仅在线上线下热卖，其广告甚至印上了石家庄地铁，整节车厢被该白酒大幅广告页覆盖。不过，6月25日，澎湃新闻查询中国商标网发现，“雄安特曲”商标其实尚未注册成功。

2017年4月1日雄安新区设立后，4个月间先后有7家企业申请注册“雄安特曲”（第33类）商标，其中也包括上述打出“雄安特曲”广告的河北保定府酒业有限公司（近日已改名为河北雄安保府酒业有限公司，以下简称“雄安保府酒业”）。

截至6月23日的最新检索结果显示，上述申请状态仍处于“无效”，流程也均处于“等待驳回复审”状态，即尚无企业注册“雄安特曲”商标成功。其中，原河北保定府酒业有限公司“雄安特曲”商标申请在今年4月27日后处于“等待驳回发文”环节。

中伦律师事务所马东晓律师分析认为，含有“雄安”字样的商标应该很难会被批准注册，因为《商标法》明确规定，县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但地名具有其他含义例如“上海滩”，或者作为集体商标、证明商标组成部分例如“金华火腿”、“沙县小吃”等的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效，类如“青岛啤酒”。

澎湃新闻还注意到，就在上述企业密集申请注册“雄安特曲”商标后不久，2017年7月，原国家工商总局印发了《国家工商行政管理总局关于支持河北雄安新区规划建设的若干意见》，其中便明确提及：依法将“中国雄安”“雄安”字样在商标注册工作中予以保护。

今年7月3日，工商总局商标局针对此事独家回复澎湃新闻，称目前共收到12件来自国内多位申请人提交“雄安特曲”“特雄曲安”等涉及雄安地名的酒类相关商标注册申请。其中，除1件等待发出驳文、2件待审外，其他9件均已被驳回。

此外，商标局表示，自2017年4月起，商标局对涉雄安商标实行严格保护，并以“设立雄安新区是党中央作出的一项重大决策部署，具有重大现实意义和深远历史意义，将其作为商标注册易产生不良影响”为由，对涉雄安商标进行驳回。

责任编辑：余鹏飞