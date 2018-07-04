贵州毕节常委张欣卸任两职 市人大代表资格终止

原标题：贵州毕节市委常委张欣卸任两职务，市人大代表资格终止

张欣 毕节市人民政府门户网站 资料图

公开报道显示，此前“一肩挑”贵州毕节市委常委、组织部部长、统战部部长的张欣，已卸去组织部部长和统战部部长的职务。

据《毕节日报》报道，6月26日，中央统战部副部长戴均良率调研组到毕节市赫章县调研对口帮扶工作。中央统战部一局巡视员易玉娟，省委统战部副部长、省社会主义学院党组书记何萍参加调研。市人大常委会副主任、市委统战部部长黄光江陪同调研。

上述报道显示，此前担任毕节市人大常委会副主任、市委秘书长的黄光江已兼任市委统战部部长一职。

另据澎湃新闻5月29日报道，原任贵州省住建厅党组成员、驻厅纪检组长的石永忠也已接替张欣担任毕节市委组织部部长一职。

张欣是一名苗族女干部，出生于1969年6月，早年曾在贵州省委办公厅人事处工作，由一名副主任科员升至处长，2011年开始担任贵州省委办公厅机关党委书记，2016年开始担任毕节市委常委、组织部部长、统战部部长。

5月15日，毕节市委书记、市人大常委会主任周建琨到市委统战部调研。当时，一同参加调研的就有毕节市委常委、组织部长石永忠，毕节市人大常委会副主任、市委秘书长黄光江。

周建琨当时指出，要深刻总结、汲取教训，凝心聚力、提振精神，重整行装再出发，用苦干实干业绩诠释对党的绝对忠诚，以优异成绩向组织和人民交上一份满意的答卷。

此外，根据毕节市人民代表大会常务委员会6月29日的公告，6月22日，纳雍县第十七届人民代表大会常务委员会第十次会议，补选石永忠为毕节市第二届人民代表大会代表，经毕节市人民代表大会常务委员会代表资格审查委员会审查，石永忠的代表资格有效，报请毕节市人民代表大会常务委员会确认。

6月22日，纳雍县第十七届人民代表大会常务委员会第十次会议决定接受张欣辞去毕节市第二届人民代表大会代表职务，依照代表法的有关规定，张欣的代表资格终止。

责任编辑：余鹏飞