韩正再添新兼职 与海南有关

原标题：韩正再添新兼职：推进海南全面深化改革开放领导小组组长

据新华社7月4日晚间消息，7月1日至3日，中共中央政治局常委、国务院副总理、推进海南全面深化改革开放领导小组组长韩正在海南省调研并主持召开推进海南全面深化改革开放领导小组会议。

上述报道显示，韩正已出任推进海南全面深化改革开放领导小组组长。

据澎湃新闻此前报道，韩正先后以推动长江经济带发展领导小组组长、推进“一带一路”建设工作领导小组组长、京津冀协同发展领导小组组长身份公开亮相，此外，他目前还兼任第四次全国经济普查领导小组组长、国务院食品安全委员会主任等职务。

新华社报道称，2日下午，韩正在海口主持召开推进海南全面深化改革开放领导小组会议，学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，审议有关文件，研究部署下一阶段重点工作。

韩正表示，赋予海南经济特区改革开放新的使命，是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，站在党和国家事业发展全局的高度，深刻认识推进海南全面深化改革开放的重大意义，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动海南成为新时代全面深化改革开放的新标杆。

韩正强调，要把握好新的战略定位，紧紧围绕建设全面深化改革开放试验区，扎实推进自贸试验区建设，逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设；紧紧围绕建设国家生态文明试验区，实行最严格的生态环境保护制度，为推进全国生态文明建设探索新经验；紧紧围绕建设国际旅游消费中心，深入推进国际旅游岛建设，积极培育旅游消费新业态、新热点；紧紧围绕建设国家重大战略服务保障区，全面加强支撑和保障能力建设。

上述报道还透露，胡春华、何立峰和推进海南全面深化改革开放领导小组成员、领导小组办公室、有关部门及企业负责同志参加会议。

责任编辑：余鹏飞