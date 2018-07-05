年中楼市观察:房价跌了还是涨了？下半年怎么走？

原标题：年中楼市观察：不同城市房价分化 调控增“新四限”

资料图：工人操作挖掘机在山西太原一商品房建设工地施工作业。中新社记者 韦亮 摄

中新网客户端北京7月5日电（记者 邱宇）今年下半年要不要买房？先别着急做决定。除了考虑自身的实际情况，你或许还要了解一下楼市的最新政策，听听业内人士的看法。

房价跌了还是涨了？

今年上半年各地房价的涨跌，用一句话归纳就是：一线、二线、三四线城市房价走势分化明显。

由于调控政策不放松，一线城市房价较为稳定。根据国家统计局数据，今年2-4月，一线城市二手房价连续出现环比下降，5月则有所回升，但涨跌幅度都不大。

北京一名房产中介告诉记者，近几个月，购买首套房和换房的人居多，很多人偏好小户型密集社区的小两居。与年前相比，购房者议价空间变小，但房价并无明显上涨。

二线城市则有所分化。3-5月，南京、杭州、无锡、合肥、福州等热点城市新房价格环比连续下跌，但也有一些城市，比如成都、西安、青岛等，房价涨幅较为明显。

部分三四线城市房价涨幅较高。4月和5月，丹东、三亚、海口连续两个月成为新房价格环比涨幅前三的城市。

另据易居研究院发布的5月100城新房数据，一线、二线、三四线城市成交均价同比增幅分别为3.2%、14.0%和11.8%。其中，漳州、金华、莆田增幅分别达到66%、56%和54%。

从整体来看，一线城市房价较稳，部分二线和三四线城市楼市有所升温。

资料图：在“抢人大战”中，一些城市的落户门槛一降再降。图为天津举行的一场招聘会 。 中新社记者 佟郁 摄

部分城市房价缘何上涨？

在上半年的“抢人大战”中，一些城市的落户门槛一降再降。天津有“海河英才”计划，海南有“百万人才进海南”新政，西安放宽投靠直系亲属限制，石家庄、长春、郑州、合肥、长沙等多地还发布了购房补贴政策。

“各地人才政策吸引人才过来之后，也增加了购房的需求，供需紧张带来房地产市场的上涨预期。”中原地产首席分析师张大伟说。

从数据来看，棚改在三四线城市去库存的过程中起到了重要作用。

易居研究院报告显示，2018年5月，其监测的100个城市中，三四线城市新建商品住宅存销比为9.8个月，是2010年以来的月度最低值。

在去库存过程中，不可避免会产生价格波动。

“国家通过货币补偿盘活棚户区居民不动产资产，大幅提升居民购买力，拆迁同时也创造了居民住宅需求和地产下游消费需求。”川财证券报告指出。

资料图：呼和浩特某棚户区居民收到首批征拆补偿款。 中新社记者 刘文华 摄

稳楼市，调控不断升级

为了解决部分城市房价波动较大的问题，地方政府频繁出台调控政策。

据中原地产研究中心统计数据，2018年1-6月，全国房地产调控政策发布次数多达192次，比2017年1-6月增加65%。其中，5月单月的调控次数更是刷新了历史纪录。

与之前比，调控政策有何特点？

特点一：摇号城市不断增加

“摇号可保障购房者更为公平地获得购房权利，也能从侧面打击收取‘茶水费’、内部关系买房等行为。”58安居客房产研究院首席分析师张波说。

目前已有南京、上海、长沙、成都、武汉、西安、杭州7个城市发布了摇号购房政策，深圳也有楼盘开始摇号。

但由于新房限价，甚至比二手房价格更低，有人认为买到就是“赚到”，摇号中出现了“抢号”和违规操作现象。比如，杭州某人名下三个公司在同一楼盘摇号中全部中签，西安某楼盘摇号时存在违规销售行为，部分公职人员受到处分。

特点二：“旧四限”基础上增“新四限”

2016年9月30日，北京发布楼市新政，开启全国新一轮楼市调控浪潮。几十个城市陆续出台了多种调控措施，其中最典型的是“四限”：限购、限价、限贷、限售。

2018年上半年，房地产调控进一步升级，但一些城市房价环比涨幅持续扩大，且摇号乱象屡禁不止。于是，调控压力继续增大。

6月底，长沙市发布楼市新政策，措施非常严厉。易居房地产研究院副院长杨红旭指出，在限购方面，长沙新出了四条堵漏洞的措施：限离婚、限新落户、限公司、限未成年。

其中，限离婚与限新落户人员购房在5月成都出台的新政中也有出现；限公司购住房则在6月西安和杭州、7月上海的新政中有所体现。

尤其是“限公司购住房”，以往的限购政策多针对个人或家庭，对公司买房却鲜有限制。张波认为，这一政策通过“打补丁”方式堵住了假借企业名义投机炒房的漏洞，预计还会有更多城市跟进。

资料图：上海浦东陆家嘴。 汤彦俊 摄

特点三：约谈力度明显加强

4月底和5月初，住建部分两次约谈西安、海口、三亚、长春、哈尔滨、昆明、大连、贵阳、徐州、佛山、成都、太原等12个城市。

值得注意的是，被约谈的12城并非全是房价有明显上涨的城市。张大伟说，这与住建部建立的预警系统有关，警示一些地方未来房价可能会上涨。与以前的事后管理不同，这次约谈是事前预警。

2017年底，住建部提出，研究建立房地产统计和市场监测预警指标体系，加强对地方稳定房地产市场工作的评价考核和约谈问责。

张大伟指出，12个城市的约谈，其实是上述政策的落地，代表了未来预警-约谈-问责，房地产调控从过去的一城一策开始升级到“三步走”。

下半年房价怎么走？

“下半年调控政策依然偏紧”，贝壳研究院（原链家研究院）首席分析师许小乐预计。

他认为，房贷利率将继续当前高位或有进一步提升的可能。加之企业融资将继续受限，棚改力度高位放缓，人才引进等政策短期影响消散，下半年楼市下行压力略大。

社科院城市发展与环境研究所副研究员王业强预计，由于房地产紧缩调控政策不放松，一线和热点二线城市会率先探底。政策相对宽松、需求外溢等因素仍将支持三四线城市保持一定热度，但随着去库存政策逐渐退出，预计下半年三四线市场调整将会出现。

另外，住建部等七部门下半年将在北京、上海等30个城市开展治理房地产市场乱象专项行动，重点打击对象有四个方面：投机炒房团伙、房地产“黑中介”、违法违规房地产开发企业、虚假房地产广告。

“上述30城是房地产调控的‘牛鼻子’，这些城市平稳了，全国房地产市场也就平稳了。”张大伟说。（完）

责任编辑：张迪