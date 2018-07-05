原标题：旺暴案主谋狱中生活曝光：吃得好睡得香准备读硕士

海外网7月5日电 因参与前年农历新年旺角暴乱的“本土民主前线”前发言人梁天琦，早前被香港特区法院裁定一项暴动罪成判监6年，现时他正在石壁监狱服刑。有香港特区立法会议员日前到监狱探望他，会面后透露梁天琦称在狱中吃得好睡得香，还表示自己可能读多个学位课程，可能是社会科学。

梁天琦暴动罪成判监6年。（图：港媒）

据香港东网消息，探监的议员介绍称梁天琦思路都挺不错，也在狱中读了好多英文书籍。他表示梁天琦又打算再读书取得学位，本来想读住读硕士课程，但因为只能读公开大学的商科课程，要有商科基础课程可以先读，所以他现在可能读多个学位课程。据了解，梁天琦本身已拥有学士学位，他毕业于香港大学，主修哲学，副修政治及公共行政。

早前消息显示，梁天琦系旺暴案主谋之一。2016年农历大年初一至初二，香港旺角发生暴乱事件，大批所谓“本土派”人士到现场滋事，并冲击在现场调停的警员。该事件造成100多人受伤，其中大部分是警务人员。

事后，香港警方拘捕犯案者超过90人，检控超过60余人次。包括“本土民主前线”前成员梁天琦等5人被控暴动及煽动暴动等共计6项罪名。香港高院裁定梁天琦等人罪成后于今年6月11日宣判，法官最终判梁天琦入狱6年。

对于梁天琦等人罪成，香港社会普遍认为，香港是一个法治之地，判决对社会有一定的阻吓性，令现在的年轻人有所警惕，提醒他们不要以身试法，否则就必须要承受应有的司法制裁。（海外网 侯兴川）

责任编辑：张迪