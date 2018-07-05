中央气象台黄色预警：江苏安徽等九省有大或暴雨

原标题：中央气象台发布暴雨黄色预警 九省份有大或暴雨

中新网7月5日电 据中央气象台7月5日06时继续发布暴雨黄色预警：预计7月5日08时至6日08时，江苏大部、安徽中南部、浙江西部、江西北部、湖北东部和西南部、湖南北部、重庆中东部、四川南部、贵州北部等地有大雨或暴雨，其中，安徽南部、江苏中部、湖北西南部、重庆东部等地的部分地区有大暴雨（100~180毫米），最大小时降水量40~60毫米，局地80毫米以上。

此外，吉林东南部、辽宁东北部等地有分散性大雨或暴雨，局地伴有雷暴大风或冰雹等强对流天气。

责任编辑：桂强