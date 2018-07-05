原标题：出门带伞！今起北京进入连续4天降雨模式

中国天气网讯 近几日，北京天气炎热，今天（5日）最高气温将达36℃，午后起将迎雷阵雨。预计，今起至8日，北京将连续4天遭遇降雨，出行需带好雨具。

昨天，受降雨影响，北京气温虽不算高，但由于空气湿度大，中午前后闷热感比较明显，好似“小火慢蒸”。

早上，北京有轻雾，同时热气开始升腾，7时气温已经蹿升之28℃。不过，午后起，北部山区将出现雷阵雨。

北京市气象台5日6时发布：今天白天晴转多云，早晨有轻雾，午后西部，北部地区有分散性雷阵雨，北转东风二三级，最高气温36℃；夜间多云间阴有雷阵雨，东转北风一二级，最低气温24℃。

专家提示，今日午后至8日，北京降雨频繁，“一到周末就下雨”模式将开启，不过在雨水打压下，最高气温将下跌至29~30℃左右，整体凉快不少，提醒大家出行请带好雨具，及时关注临近预报。

责任编辑：吴金明