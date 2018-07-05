西安67人涉魏民洲问题被处理 多人送其名人字画

原标题：西安67人涉魏民洲问题被处理，多人为感谢魏照顾送名人字画

澎湃新闻记者 王健

西安市党员干部参观展览。 西安日报 图

日前，“重塑政治生态 ，奋力推进国际化大都市建设——肃清魏民洲等流毒影响推进全面从严治党和反腐败斗争成效展览”在西安开展。

其中，该展览“肃毒篇”展厅透露的一组数字引人关注：对涉及陕西省委原常委、西安市委原书记魏民洲等问题线索大起底、大排查，目前已经对67人分别给予党纪政务处分和组织处理。

在此前的6月12日，西安市纪委曾发文对涉及魏民洲系列案的临潼区委原常委、组织部原部长万舟等6名违纪官员进行通报。

西安多个政府职能部门官网信息显示，这些部门已陆续组织党员干部对纪委通报进行了学习。通报显示，万舟等人曾向魏民洲赠送名人字画，以示感谢魏民洲在他们职务晋升等事项上予以的照顾。

猛药去疴，67人涉魏民洲被处理

日前，肃清魏民洲等流毒影响成效展在西安开展，西安市纪委网站针对展览发布的文章称，“发生在西安的魏民洲、杨殿钟、赵红专、李益民、李大有等严重违纪违法案，给党的形象和事业造成了严重危害，使西安政治生态遭到严重破坏，带坏了一批干部、败坏了社会风气、耽误了西安发展，教训十分惨痛。”

该文章称，“西安市委把肃清魏民洲等流毒影响作为重大政治任务，猛药去疴、激浊扬清，从政治、思想、组织、作风、纪律、制度、发展等7个方面彻底肃清魏民洲等流毒影响，取得了显著成效。按照市委部署要求举办的这次展览，是深化肃清魏民洲等流毒影响和落实对冯新柱案“以案促改”工作的一项重要举措。”

在此次展览中，一组数据格外引人关注：对涉及魏民洲等问题线索大起底、大排查，目前已经对67人分别给予党纪政务处分和组织处理。

此外，为从组织上和纪律上肃清魏民洲等流毒影响，西安出台10个方面30条具体措施，对选人用人情况进行复查，开展领导干部个人有关事项专项整治，随机抽查129名，重点抽查148名，10人被取消资格；派出6个巡察组，对5个重点单位开展“机动式”巡察，对12个市区级部门整改情况进行检查；保持反腐高压态势，扎实开展监督执纪，去年共立案3995件，处分3817人。

西安市纪委文章称，“经过一年多不懈奋斗，西安政治生态日渐清朗，经济发展答卷亮丽，生态环境持续优化，民生福祉持续改善，在全省的‘龙头’作用显著增强。”

事实上，在肃清魏民洲等流毒影响成效展开展前的6月12日，西安市纪委曾发文通报了6名涉及魏民洲系列腐败案官员的查处情况。

被通报的6人为：西安市临潼区委原常委、组织部原部长万舟，西安报业传媒集团（西安日报社）原党委委员、总经理苟立武，西安市文广新局原党组书记、局长吴逸伦，西安市人大常委会原党组成员、秘书长、办公厅主任、机关党组书记王德安，西安市委原副秘书长、市信访局局长、市信访接待中心主任吴智民，西安市公安局雁塔分局原党委书记、局长唐建平。

澎湃新闻注意到，西安多个政府职能部门官网信息显示，这些部门已陆续组织党员干部对该纪委通报进行了学习。

多人被通报曾送画给魏民洲

西安市纪委通报显示，万舟、王德安、吴智民、唐建平都曾送名人画作给魏民洲，以感谢其在职务晋升等事项上给予他们的关照。

其中，2016年下半年，万舟通过李大有（原西旅集团董事长，2017年7月落马）向魏民洲打招呼，寻求在职务晋升上的关照。李大有让其妻子通过魏民洲妻子向魏转达了万舟的请托事项。2016年9月14日，魏民洲主持召开市委常委会议，确定万舟为临潼区委委员、常委、组织部部长。万舟被提拔后，向李大有表示对魏民洲的感谢。2017年1月初，李大有告诉万舟，魏民洲想要一幅赵振川的六尺山水画，万舟为此支付了18.5万元购画款。

通过李大有寻求魏民洲关照的还有苟立武和吴逸伦。2010年前后，苟立武委托李大有在魏民洲面前推荐自己。此后，李大有将苟立武介绍给魏民洲，同时将苟的简历放在魏民洲车内。2015年8月28日，苟立武被任命为西安报业传媒集团（西安日报社）党委委员、总经理。2016年、2017年春节前后，苟立武以拜年为名，先后在李大有办公室送给其10条软中华香烟。

共青团西安市委副书记吴逸伦，经李大有推荐，于2012年8月17日被任命为共青团西安市委书记。为感谢李大有帮助，吴逸伦先后送给李大有烟、酒、茶叶、工艺品。

2015年1月，担任西安市政府秘书长的王德安，以汇报工作为名，在魏民洲办公室，将1万元和1幅王西京的画送给魏民洲。其称，送钱和画是为了保证其工作顺利开展。该画于2009年5月购自书院门街面摊位，花费2300元。

同年，魏民洲在和西安市委原副秘书长吴智民谈工作时，提出让吴给他找两幅王西京的画。此后不久，吴智民将两幅王西京的仕女图送给魏，两幅画的购买价共计4000元。

向魏民洲送名人字画的还有唐建平，2014年10月，其为了讨好魏民洲，在向魏汇报工作时，将一副落款“板桥”的墨竹字画送给魏。该画定价格为2万元，唐建平实际支付7000元，欠下1.3万元至今未支付。

通报显示，万舟等人违反政治纪律和政治规矩，违反组织纪律、廉洁纪律，根据相关规定，给予万舟开除党籍、撤职处分，降为科员；给予苟立武撤销党内职务、撤职处分，降为副局级非领导职务；给予吴逸伦撤销党内严重警告、记大过处分，转任正局级非领导职务；给予王德安党内严重警告处分，提前退休；给予吴智民党内警告处分，提前退休；给予唐建平党内严重警告处分，提前退休。

西安市纪委通报称，万舟等人严重违纪行为损害了党的形象，性质恶劣、情节严重、社会影响极坏。通报要求，全市各级党组织一定要高度警醒，从中汲取教训，举一反三，切实引以为戒。

责任编辑：张义凌