蔡英文称民众有天会肯定民进党 被嘘爆：下辈子吧

原标题：蔡英文称有一天人民会肯定民进党 网友嘘爆：下辈子吧！
蔡英文（右）狂酸郑文灿（左）的身材，直说这是“勤奋的代价”。（图片来源：台湾《中时电子报》）
中国台湾网7月5日讯 据台湾《中时电子报》报道，民进党因应年底选举，4日邀请桃园市长郑文灿出席中常会分享经验。蔡英文提到，人民或许现在不谅解，但有一天一定会肯定民进党，台网友对此嘘爆“下辈子吧！”“闭嘴”。
据报道，蔡英文大赞郑文灿政绩与身材有关系，她称“把身材吃成这样，可见这样勤奋的市长也有很多代价要负。”蔡英文称，2018年民进党一系列政绩呈现上，让市民感受到桃园真的不一样，这是最具代表性的，也是2018年选举主轴最佳典范之一。蔡英文称这个主轴就是，只要民进党努力做、不停做、不放弃，虽然一开始辛苦一点，人民或许不谅解，但有一天人民一定会肯定民进党。
网友对于“有一天人民一定会肯定民进党”嘘爆：“下辈子吧！”“后悔投资进党”“吃错药？”“干话”“闭嘴”“当一任可以滚咯”！（中国台湾网 李宁）
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