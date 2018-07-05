台农民抗议菠萝跌价：一箱菠萝不值一个盒饭

原标题：台农民抗议菠萝价格大跌“一箱菠萝不值一个盒饭”

中新网7月5日电 据台湾《联合报》报道，台湾凤梨（菠萝）价格大跌，南部产地收购价剩不到5元（新台币，下同）。凤梨农4日前往台北抗议，并在台湾当局行政机构前怒砸凤梨，要求其负责人赖清德、“农委会主委”林聪贤下台。

多名国民党“立委”到场声援凤梨农，“立委”张丽善提出“十大救农建言书 ”，盼当局补助凤梨苗株一株4元，一公顷补助12万元。说到凤梨价格惨跌，张丽善手上拿着一个凤梨表示：“这个两斤重的凤梨，竟然不到10元，还不如一颗茶叶蛋！”

台当局行政机构经济能源农业处参议何忠升代表该机构接下陈情书表示，当局非常重视农产品产销问题，对于农民的诉求，行政机构将进行研议、评估。

不过，何忠升说明时，现场有农民不耐反呛“废话”。张丽善表示，林聪贤本来最该站出来为农民解决问题，不但没有帮农民设法找销售出路，还落井下石，要农民应该懂得“聪明种东西”，这种无法苦农所苦的“农委会主委”，早就应该下台。

凤梨价格低迷不振，云林县古坑乡产地批发价质量较好的凤梨每台斤只有6元，连成本都不够，卖相较差的次级品每台斤1元还乏人问津，农民大叹一箱50台斤凤梨换不到一个便当（盒饭）。

责任编辑：桂强