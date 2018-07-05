原标题：台湾年底选举国民党三箭齐发 将成立选战PK小组

中新网7月5日电 据台湾《联合报》报道，台湾年底“九合一”选举，国民党7月将三箭齐发，行动中常会将在7月下旬启动；“反空污”、“反深澳电厂”、“反核食”3大公投8月底前要各完成第二阶段45万份联署；另外，党主席吴敦义4日也指示立法机构临时会结束后，将成立选战PK小组，复制2007年PK小组战力与能量，赢得选举的胜利。

资料图为吴敦义。 中新社记者 吴晟炜 摄

另外，国民党中常会4日通过考纪会拟订的选举期间党员退党作业规定，年底“九合一”选举期间党员若申请或声明退党，将不会注销党籍，一旦正式登记及投票时，发现有参选或其他违纪行为时，将立即祭出撤销或开除党籍处分。

重启行动中常会部分，国民党将依各地选情需要，分阶段择定县市巡回召开行动中常会并辅选造势；3大公投案部分，国民党提出顾健康、顾未来的公投联署，目前经中选会核准通过第二阶段联署的包括副主席郝龙斌领衔的“反核食”公投、国民党立法机构党团总召林德福所提的“反深澳电厂”公投，以及国民党“立委”卢秀燕所提的“反空污”公投案。

国民党发言人洪孟楷说，依“公投法”规定第二阶段联署需达28万余份有效公民联署，但国民党设定每一项公投案都要有45万份的公投联署书为目标，预计8月底前完成联署书收集，争取11月24日与“九合一”选举一起投票。

责任编辑：桂强