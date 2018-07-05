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郑州市管城区政协主席王晓军被查(简历)

郑州市管城区政协主席王晓军被查(简历)
2018年07月05日 09:56 中国经济网
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　　原标题：郑州市管城区政协主席王晓军被查 曾任商城路派出所所长（简历）

　　经济日报-中国经济网郑州7月5日讯 据郑州市纪委监察委消息：政协郑州市管城回族区委员会主席王晓军（正处级）涉嫌严重违纪违法，目前正接受市纪委监察委纪律审查和监察调查。

　　王晓军简历

　　王晓军，男，汉族，1962年11月出生，河南偃师人，在职大学学历，1985年10月加入中国共产党，1982年8月参加工作。

　　1982.08—1995.10郑州人民警察学校讲师；

　　1995.10—1997.06中牟县公安局副局长；

　　1997.06—2002.10中牟县公安局政委；

　　2002.10—2002.11郑州市公安局副县级侦察员，中牟县公安局政委；

　　2002.11—2005.06郑州市公安局副县级侦察员，中牟县公安局局长；

　　2005.06—2007.05郑州市公安局副县级侦察员，市公安局管城分局党委书记、局长；

　　2007.05—2010.11郑州市管城回族区副区长，市公安局管城分局党委书记、局长；

　　2010.11—2011.12郑州市管城回族区委常委、政法委书记，市公安局管城分局党委书记、局长；

　　2011.12—2014.08郑州市管城回族区委常委、政法委书记，市公安局党委委员、正县级侦察员，商城路派出所党委书记、所长；

　　2014.08—2016.06郑州市管城回族区委常委、政法委书记，市公安局正县级侦察员，商城路派出所党委书记、所长；

　　2016.06—2017.03郑州市管城回族区人大常委会党组副书记（正处级），市公安局商城路派出所党委书记、所长；

　　2017.03—2018.07政协郑州市管城回族区委员会主席，市公安局商城路派出所党委书记、所长；

　　2018.07— 政协郑州市管城回族区委员会主席。

　　2018.07 接受市纪委监察委纪律审查和监察调查。

责任编辑：张申

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