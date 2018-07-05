石家庄国税地税合并：省级以下党政正职不分设

原标题：国家税务总局石家庄市税务局挂牌：李渊任联合党委书记、局长

继福建漳州率先发布国家税务总局漳州市税务局成立的消息后，河北石家庄新税务机构也正式亮相。

澎湃新闻记者注意到，7月5日上午10时许，在位于河北省石家庄市广安街18号的原石家庄市地方税务局院内举行了新组建的国家税务总局石家庄市税务局揭牌仪式。

对比省级的“国家税务总局河北省税务局”名称，石家庄市新税务机构一样在名称中嵌入了“国家税务总局”字样。

7月5日 ，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者现场获悉，原石家庄市地方税务局局长、党组书记李渊已出任新组建的国家税务总局石家庄市税务局联合党委书记、局长。

公开简历显示，李渊出生于1966年7月，河北尚义人，1991年3月参加工作，1995年6月加入中国共产党，博士研究生学历。李渊曾担任石家庄市政府办公厅副主任科员。此后，李渊调入税务系统工作，历任河北省地税局副主任科员、主任科员、副主任，石家庄市地税局副局长（挂职）、党组成员，廊坊市地税局副局长、党组副书记、局长、党组书记等职务。2014年10月，李渊调任石家庄市地税局局长、党组书记并工作至今。

此外，澎湃新闻记者还从石家庄市国税系统了解到，由于省级以下税务部门党政正职不实行分设，原石家庄市国家税务局党组书记、局长李军出任新组建的国家税务总局石家庄市税务局联合党委副书记、副局长。

出生于1965年11月的李军是河北鹿泉人，1982年6月参加工作，1985年6月加入中国共产党，在职研究生学历。李军历任原获鹿县税务局科员，河北省税务局科员、副主任科员、主任科员，稽查局副局长，征收管理处副处长，征管和科技发展处副处长、处长，人事处处长，石家庄市国家税务局党组书记、局长等职务。

“按照改革统一要求，省级以下税务部门党政正职不实行分设，各级税务部门的内设机构领导职数也会相应减少，部分领导干部将从正职转任副职，需要面对现实的考验。”7月3日出版的《中国税务报》在评论文章《正确对待进退留转和利益得失》中低调披露了上述信息。

责任编辑：张义凌