原标题：摩拜单车：即日起在全国范围内实现免押金骑行

摩拜单车宣布在全国范围内实现免押金骑行。资料图

摩拜单车宣布在全国范围免押金。

7月5日，摩拜单车在北京召开新闻发布会，宣布即日起在全国范围免押金。与此同时，美团app新增摩拜单车入口，通过美团app扫码也可骑行摩拜单车。

针对摩拜单车押金的问题，摩拜副总裁李彧岑表示，每个月都有200万用户进行退押金后再充值押金的操作。此前，摩拜陆续宣布在超过100个城市宣布实行无门槛免押金骑行摩拜单车。7月5日，摩拜再次宣布，无门槛免押金范围扩大至全国范围。

摩拜副总裁李彧岑表示，摩拜在全国范围内无门槛免押，这是共享单车行业，首次完全不受任何条件限制的免押举措，为共享单车行业树立了“0门槛、0负担、0条件”的免押新标准，并向全行业号召，加入无门槛免押的行列。意味着全国超过2亿用户可以享受免押骑行服务。

此前，摩拜单车于6月11日宣布，在扬州、绍兴、龙岩等全国百座城市开启新老用户全面免押，范围涵盖广大二三线城市，实现了半数以上运营城市的无门槛免押金。且无任何条件限制，无需信用分。

押金问题一直是共享单车行业受到外界质疑的焦点。从2017年底开始，就不断有共享单车企业挪用押金的消息传出，尽管企业予以否认，但市场普遍认为，一旦出现用户集中退押金的情况，共享单车企业将难以抵挡。

目前共享单车行列中，哈罗单车于今年3月曾宣布全国信用免押。ofo此前曾对全国25个城市推出了信用免押，但因推进商业化尝试，又在近期先后取消了这25个城市的信用免押。

此次，摩拜还正式发布了新一代共享出行产品——摩拜助力车。该款助力车致力于解决用户3-5公里的出行问题，提高出行效率。据介绍，摩拜助力车时速可达到20km，采用了与特斯拉相同的世界顶级电芯，来保证电助力的安全稳定和强劲续航。每辆摩拜助力车都智能联网，可以通过强大的后台，实时监控车辆的健康状况。

责任编辑：吴金明