“独派”赖清德称欢迎陆客 被讽：你把我搞得好乱

原标题：赖清德称欢迎大陆游客 台网友讽刺：你把我搞得好乱！
赖清德。（图片来源：台湾《中时电子报》）
中国台湾网7月5日讯 据台湾《中时电子报》报道，台当局“行政院长”赖清德日前声称，“非常欢迎‘中国大陆’的观光客来台湾旅游”。此言论一出，引发舆论轩然大波，网友讥讽“果然有储值满满的台湾价值，说什么都是都是对的”，更有网友讽刺：“赖神，你把我搞得好乱啊”！
据报道，自称“务实台独工作者”的赖清德3日出席台湾《天下杂志》37周年美丽台湾行发表会，致词时表示欢迎“中国大陆”的观光客赴台旅游。外界注意到，赖清德此次居然称呼“中国大陆”，而未如以往称“中国”，引发舆论热议，被解读这可能是民进党有意改善与大陆关系的信号。
对于赖清德的“发夹弯”言论，岛内网友讥讽赖“台湾价值快要满出来”“赖神颜色对讲话就是有力”“赖神，你把我搞得好乱啊！”更有网友讽刺“‘独派’不是很喜欢丢鞋？记得丢赖‘院长’瞄准一点”。
更有网友贴出当初赖清德任台南市长时，议员谢龙介质询大陆游客减少影响观光该如何挽救时，赖要谢别再帮“中国”讲话的图片打脸。网友讥讽表示“跪求的时候又变大陆了呢，赖功德真的hen务实！”（中国台湾网 李宁）
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