上海市16个区新税务机构统一挂牌:改革向纵深推进

原标题：上海市16个区新税务机构统一挂牌，税务机构改革向纵深推进

国家税务总局上海市浦东新区税务局挂牌仪式5日上午举行。澎湃新闻记者 邹娟 实习生 叶涛 图

7月5日上午，上海市各区新税务机构统一挂牌，原各区国税局、地税局合并，标志着税务机构改革向纵深推进。

根据国税地税征管体制改革总体安排，税务系统机构改革将按照先挂牌再“三定”、先把省局改革做稳妥再扎实推进市局及县局改革、先合并国税地税机构再划转社保费和非税收入征管职责的顺序推进。6月15日以来，国家税务总局上海市税务局挂牌并平稳运行。此次全市各区新税务机构全部完成挂牌，意味着改革在上海又迈出了扎实的一步。

国家税务总局上海市税务局局长马正文和浦东新区区委常委、常务副区长姬兆亮共同为国家税务总局上海市浦东新区税务局揭牌。

姬兆亮在挂牌仪式上指出，浦东是自贸区和科创中心建设两大国家战略的核心承载区，改革赋予重任，新区税务干部要对标国内外最高标准和最好水平，不断深入推进制度创新，营造更加法治化、国际化和便利化的营商环境，为改革多出可推广、可复制的“浦东经验”。

马正文在接受记者采访时表示，上海各区新税务机构挂牌，涉及全市范围内所有企业、个人纳税人和广大社会公众，是本次税务机构改革向纵深推进的重要阶段。国家税务总局上海市税务局将坚决按照党中央、国务院决策部署和国家税务总局要求，严格落实国税地税征管体制改革方案明确的各项任务，以良好的工作状态和工作业绩，展现上海税务机构改革后的新气象、新作为，充分发挥好上海“蓝本”作用。全市各级税务部门要继续扎实推进“放管服”改革，持续优化税收营商环境，全面释放改革红利和深入推进税制改革，圆满答好机构改革和税收工作两份“答卷”，真正做到“两不误”“两促进”，更好地服务于上海经济社会发展，进一步增强纳税人对“机构改革，服务先行”的获得感。

在国税地税征管体制改革中，上海市税务系统着力打造现代化智慧服务新体系。

在率先实现“一厅通办、一键咨询、一网办理”的基础上，通过对办税服务、纳税咨询和税法宣传等81项大数据指标的科学分析，推出一系列优化纳税服务新举措，实现办税资源再分配、纳税服务再优化、税法宣传再提升。据统计，今年5月，上海办税服务厅的日均叫号量为3万户次，较4月份增长10.8%，而纳税人的平均等待时间仅为2分57秒，减少了56%。

国家税务总局上海市各区税务局主要负责人在当天挂牌仪式上一致表示，各区新机构挂牌后，将平稳有序落实各项工作，优化各项纳税服务举措，保障纳税人办税不受影响，把保持良好精神风貌和保持良好工作秩序，作为拥护改革、支持改革和投身改革的实际行动。

国家税务总局第九联络督导组、国家税务总局上海市税务局领导班子成员分别出席了有关区新税务机构的挂牌仪式。各区党委政府有关负责同志、国家税务总局上海市税务局派出的联络督导组负责人、区新税务机构领导班子及内设机构负责人参加了各区挂牌仪式。

责任编辑：张申