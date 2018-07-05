原标题：江西省12个市级新税务机构今日统一挂牌

江西省委常委、南昌市委书记殷美根和国家税务总局江西省税务局联合党委书记、局长胡立文共同为国家税务总局南昌市税务局揭牌。

7月5日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从国家税务总局江西省税务局了解到，按照国家税务总局和江西省委、省政府关于国税地税征管体制改革的决策部署，江西省12 个市级新税务机构已于今日上午统一挂牌。

在举行庄严的升国旗、唱国歌仪式后，江西省委常委、南昌市委书记殷美根和国家税务总局江西省税务局联合党委书记、局长胡立文共同为国家税务总局南昌市税务局揭牌。同一时刻，江西省政协副主席、抚州市委书记肖毅，景德镇市委书记钟志生，上饶市委书记马承祖，新余市长犹王莹（合并，读ying）等各设区市、赣江新区管委会党政领导分别为当地新税务机构揭牌。

江西省11个设区市和赣江新区新税务机构同时挂牌，标志着江西省市级新税务机构全部正式成立，国税地税征管体制改革又向前迈出关键一步。

胡立文表示，江西全省税务系统广大干部职工将深入学习贯彻习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要思想，坚决贯彻税务总局和省委省政府决策部署，强党性、固初心、讲大局，更实更细更好地向纵深推进税务机构改革，圆满完成各项任务。

“深入践行‘为国聚财、为民收税’理念，把改革成效体现到税收收入平稳增长、确保国家税收安全、持续优化税收营商环境上来，以新时代新机构新风貌新作为，不断在实现税收现代化、建设富裕幸福美丽现代化江西征程中建功立业。”在挂牌仪式上，胡立文还说道。

江西各市级税务局主要负责人一致表示，坚决不讲条件地拥护改革，不遗余力地投身改革，不打折扣地落实改革，以市级新税务局挂牌为新起点新动力，全力以赴做好下步改革工作，全力以赴谱写好江西税务改革发展新篇章。

国家税务总局江西省税务局6月15日成立后，立即统筹设计、精心部署市级税务局合并挂牌工作，建立了一整套 “省局改革工作小组+7个专项组+12个联络督导组+N个纪律检查组”的组织机制体系，清理了一大批与改革要求不相适应的涉税规范性文件，制定了办税事项“一次不跑”“最多跑一次”清单，推出了“一厅通办”“一键咨询”“一网办理”等办税服务举措，实现了全省综合性办税服务厅“一人一窗一机”通办原国地税业务，为改革平稳有序和精细落实打下坚实基础。此次市级新税务局挂牌后，县级税务局将在7月底前分步完成集中办公、新机构挂牌等改革事项。

国税地税征管体制改革受到江西纳税人的广泛关注。江铃汽车公司财务人员张婧表示，作为汽车制造业和整车及轻型柴油用车出口“老字号”，江铃汽车正处于集中力量攻坚发展阶段，国地合并后集团办税人员不用“两头跑”“两头报”，办税工作减少一半，有效压缩企业办税时间，提高人力资源效率，为企业孜孜以求的“弯道超车”带来新动力。

国家税务总局第14联络督导组负责同志，国家税务总局江西省税务局联合党委委员，各设区市、赣江新区税务机构改革专项组成员单位负责同志，各市级新税务机构部分机关干部及老干部代表参加了各地挂牌仪式。

责任编辑：张申