广东扫黑除恶群众举报奖励新规施行 最高奖50万元

原标题：广东摧毁一批涉黑恶团伙获公安部奖励 民众举报最高奖50万

广东警方抓捕嫌犯。 警方供图 摄

中新网广州7月5日电 （索有为 陈丹曦 黄桂林）记者从广东省公安厅5日举行的新闻发布会上获悉，中央部署开展扫黑除恶专项斗争以来，广东警方强力扫黑、铁腕惩恶，成功打掉一批涉黑涉恶团伙，广东警方成为全国首个获得公安部通报表扬的公安机关。

广东警方先后发起三次集中收网行动，成功打掉一批“以黑护黄”“以黑护赌”“以黑护毒”“以黑护私”的涉黑涉恶团伙，并大力配合纪委监察部门深挖彻查黑恶势力背后的腐败问题，坚决铲除“关系网”、打掉“保护伞”。

广东警方抓获嫌犯。 警方供图 摄

据悉，广东省扫黑除恶专项斗争领导小组办公室和省公安厅联合制定出台了《广东省扫黑除恶专项斗争群众举报奖励办法》，并于2018年7月5日起施行。举报事项经查实并以涉黑涉恶罪名追究刑事责任的，将依照《奖励办法》的有关规定给予奖励，最高奖励人民币50万元。有关部门将严格执行保密制度，对举报人身份信息、举报线索内容和奖励数额等进行严格保密。

广东警方披露的案例显示，广东省公安厅统筹指挥佛山等地公安机关一举打掉以谢某忠为首的“以黑护私、以私养黑”特大黑社会性质组织，查处涉案村干部5名，查冻涉案资产1.3亿元人民币。该团伙长期把持基层政权，作恶多端，残害群众，称霸一方，严重破坏当地经济、社会、生活秩序。经深入调查后发现，谢某忠通过拉票、回收空白选票、“软暴力”等手段操纵村“两委”选举，把持基层政权，获取了人大代表、政协委员的政治身份。由于该团伙在当地势力较大，群众敢怒不敢言，多人因害怕被打击报复而不敢通过正常的途径举报或申诉。

民众举报获奖励。 陈骥旻 摄

日前，警方彻底捣毁了盘踞在汕头多年的谢某忠黑社会性质组织，缴获小汽车、枪支、弹药、保险柜、账本等涉案物品一批。6月15日，佛山市检察院对谢某忠涉黑组织骨干成员作出逮捕决定。

广州市公安局日前统筹指挥多警种协同作战，出动精干警力分赴广州、湖北、重庆三地开展同步抓捕，一举打掉以施某兵为首的特大涉黑犯罪组织。该团伙广州市海珠区南洲、凤阳、江海、华洲一带，实施开设赌场、放高利贷、非法持有枪支、寻衅滋事、故意伤害、敲诈勒索等违法犯罪活动警方日前成功抓获主要涉案成员，扣押涉案车辆5辆、缴获枪支、子弹、砍刀及铁棍、工兵铲、电脑、手机、现金等涉案物品一批，冻结涉案团伙资金人民币310余万元。目前，该案主要犯罪嫌疑人已被检方依法逮捕。

警方抓获嫌犯。 警方供图 摄

此外，在公安部的协调下，广东省公安厅组织指挥深圳市公安机关集结精干警力，在全国12省26市同步开展收网行动，一举打掉以陈某森为首的黑社会性质组织，成功破获一起社会影响恶劣的涉黑案件。陈某森与其他黑社会性质组织成员合伙在深圳市宝安区沙井街道开办废品收购站，以暴力、威胁手段垄断沙井街道多个村共四百余家工厂的工业废品收购业务，获取巨额利润。此外，该犯罪组织先后实施聚众斗殴、开设赌场、非法买卖枪支弹药、非法持有枪支、寻衅滋事、故意伤害、敲诈勒索、容留卖淫、故意损毁公私财物等违法犯罪活动百余起，造成人员伤亡和大量财产损失，严重破坏了深圳市宝安区福永、沙井一带的社会、经济秩序。专案组日前抓获全部主要涉案成员，扣押车辆、手枪、子弹、管制刀具等涉案物品一批，缴获涉案现金人民币50.6余万元、港币127.4余万元，冻结涉案资金人民币7000余万元、查封涉案房产、土地总价值超过4亿人民币。目前，该案主要犯罪嫌疑人已被检方依法逮捕。

责任编辑：桂强