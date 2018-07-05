外交部便利海外中国公民办证 材料不全可先收后补

原标题：外交部推出新举措便利海外中国公民办证 实现申请人“只跑一次”

日前，中国驻外使领馆全面实施中国公民办理证件业务“只跑一次”措施，对于申请材料不全的情况，实行“先收后补”。申请人不必再次前往使领馆，可通过邮寄、传真等方式补充提交相关材料。

根据此项新政，海外中国公民前往驻外使领馆办理护照、旅行证和领事认证等业务时，如出现申请材料不全的情况，驻外使领馆将实行“先收后补”，并一次性书面告知所缺材料，申请人不必再次前往使领馆，可通过邮寄、传真、电邮、取件时补交、他人代交等方式补充提交。

外交部领事司护照处处长 吴健：在有条件的国家，我们会推出回邮，就是你办好证件以后我们会提供邮寄服务，把证件寄还给你。当然我们也是建议办理证件的中国公民，在事先及时地看清楚办证须知，我们驻外使领馆都有公布，带齐材料，这样免得影响时效。

不断提升海外中国公民办证体验

2017年中国公民出境旅游突破1.3亿人次。在境外设立企业超过3万家，在海外劳务人员约100万，留学生约137万。外交部领事司护照处处长吴健表示，外交部和中国驻外使领馆致力于通过优化流程、简化手续、运用新科技等方式，更好地服务海外中国公民，提升办证体验。

外交部领事司护照处处长 吴健：中国公民如果因为遗失了证件，或者是因为治安环境被盗被抢了证件，我们都有一些紧急的服务。我们在驻外使领馆的网站都有公布你在这种情况下，如何尽快地给你办理一个证件，让你顺利地回国，这些我们也有一些绿色通道，提供这种服务。

吴健表示，下一步，外交部还将指导驻外使领馆对一些政策规章进行适度调整、缩减证明事项、理顺优化工作流程，继续提升使领馆窗口服务水平。

外交部领事司护照处处长 吴健：我们也是通过一些科技手段，优化程序，现在在同一个国家你可以在任何一个使馆或者领馆去申办护照。在网上预约的程序里面，我们准备进一步增加一些功能，比方说我们在预约系统里面可以让你查询到办理的进度，这样你在办理当中就知道你的证件办理到什么程度了，办完以后就可以及时去领取。（央视记者 黄惠馨）

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