广东市级新税务机构统一挂牌

原标题：广东省市级新税务机构统一挂牌

中新网广州7月5日电 （郭军 蒋琳珊）7月5日，按照上级关于国税地税征管体制改革的决策部署，在国家税务总局、广东省委省政府的指导下，广东省市级新税务机构统一挂牌，标志着广东省国税地税征管体制改革向纵深推进。

国家税务总局广东省税务局联合党委书记、副局长胡金木，联合党委副书记、局长吴紫骊分别参加了国家税务总局广州市税务局和国家税务总局汕头市税务局的揭牌仪式。

胡金木指出，市级税务新机构正式挂牌成立，是广东国税地税征管体制改革步入“市县推进全覆盖”阶段的关键一步。全省税务系统干部职工要以市级国税地税机构合并和统一挂牌为契机，实而又实、细而又细地推进改革，在国税地税征管体制改革攻坚战中打造样板，在服务经济社会发展中走在前列，不断提高纳税人和缴费人的获得感和满意度。

为确保税务机构改革工作和各项税收工作平稳有序运行，近日广东省税务局发布《国家税务总局广东省税务局关于市县税务机构改革有关事项的公告》（简称《公告》），对新税务机构挂牌后税务部门的职责、纳税人的权利义务承接进行了明确。按照《公告》内容，新税务机构挂牌后启用新的税收票证式样和发票监制章，挂牌前已印制的税收票证和已监制的发票在2018年12月31日前可以继续使用。纳税人在用税控设备可以延续使用。原国税、地税机关尚未办结的事项由新的承继机关办理，原国税、地税机关已作出的行政决定、出具的执法文书、签订的各类协议继续有效。

随着税务机构改革的纵深推进，改革带来的连锁“化学反应”受到各界的广泛关注。中山市人大代表、市青年创业协会会长王显韬认为：“国地税全面合并后，税务机构职能和资源配置将得到进一步的调整优化，纳税人办税避免了‘两头跑’‘两头管’，行政效率的提升，必能大大减轻企业的负担，这对企业而言就是‘真金白银’。”

澳门税务学会理事长黄慧斌表示：“税务机构改革彰显了内地政府自我改革、自我加压的决心，有利于整个税收营商环境的持续优化、有利于经济持续健康发展，也让澳门企业对粤港澳大湾区建设、共享发展红利有了更多信心和期待，企业将成为改革的最大获益人！”

与此同时，不少业内人士从税收法治的角度分析认为，国税地税机构合并后，税收法治体系将进一步健全，税收数据、征管力量将实现“全国一盘棋”，打击涉税违法犯罪行为也将更加精准、有力，对于营造公正公平的市场竞争环境具有重要意义。

吴紫骊介绍，通过征管力量的深度整合、征管流程的全面优化、税务稽查力量的系统对接和涉税涉费数据的全面融合，将更有利于发挥税务部门征管专业优势，提高征管效率。

责任编辑：桂强