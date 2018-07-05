原标题：照顾祖父母与3位残障叔伯 台湾15岁少年长出白发

中新网7月15日电 据台湾《联合报》报道，台湾宜兰县15岁少年陈柏翰家庭贫困，从小父母离异，小小年纪，除承担功课压力外，还要帮忙照顾爷爷奶奶，照料有身心障碍的大伯和两位叔叔，重压之下，长出白发。5日当地政府送给他1万元新台币助学金。

15岁少年陈柏翰压力大，头发都开始白了。台湾《联合报》记者罗建旺/摄影

“他才15岁，头发就已经开始白了！”陈柏翰的爷爷陈良才的头发白了，但看着身边的孙子冒出一根根白发，心疼又不舍，“就因为家庭压力大啊！小小孩子竟要承担这样的责任！”

陈柏翰是台湾宜兰县孝行楷模，正值青涩年纪，除了功课压力，还肩负起沉重的家庭责任，命运坎坷，却乐观面对。5日接受表扬时，陈柏翰坦然地说：“我就是出生在这样的家庭，就要做应该做的事，用平常心……孝顺本来就是应该做的事！”

他表示，自己会坚强，最大的心愿就是当个机械工程师，好好打拼与赚钱，有能力时，给家人买间房子，大家住在一起，会很快乐。

陈柏翰家境贫寒，目前全家9人还是租屋同住，祖父母年纪大，父亲的工作与收入不稳定，大伯父和两位叔叔则患有脑病，1位叔叔在外地工作，收入微薄，家里虽有残障津贴，但仅能勉强维持基本生活。

陈柏翰由爷爷奶奶拉扯长大，从小除完成功课，下课回家还要煮晚饭，帮残障叔伯洗澡、换药，还要洗衣服、打扫家里，却毫无怨言，每天笑容以对。但爷爷奶奶都看得出他的压力真的很大，因为才15岁，他的头发竟然开始白了。看到孙子这样懂事与孝顺，老人们就更是心疼与难过。

面对陈柏翰的处境，当地政府承诺会帮忙分担压力，还鼓励他好好念书。

责任编辑：霍宇昂