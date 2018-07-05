原标题：北京雷雨来袭 房山等多区发布雷电大风冰雹等预警

中国天气网讯 今天中午（5日）前后，北京出现雷雨天气，并伴有短时强降水、大风、冰雹等强对流天气。目前门头沟、房山、海淀、延庆、昌平、丰台、怀柔、石景山、平谷等多区已发布雷电黄色预警，其中，平谷、密云、房山还发布了冰雹黄色预警，门头沟、房山发布暴雨蓝色预警，需注意防范。

北京中午开始遭遇对流天气，其中西南部雨势较大。监测显示，12时至14时，西南部降水量3.5毫米，西北0.4毫米，东北0.1毫米，最大雨量出现房山蒲洼，为46.9毫米，房山局地降雹，门头沟局地出现6到8级短时大风。多区发布雷电、冰雹、暴雨、大风预警。

北京市气象台14时发布预报，预计今天下午多云，有分散性雷阵雨，局地伴有短时大风、短时强降水，东风三级左右，最高气温36℃；夜间多云间阴有雷阵雨，东转北风一二级，最低气温24℃。市民朋友请注意关注临近预警信息，注意防范雷雨大风、冰雹等强对流天气的不利影响。

责任编辑：霍宇昂