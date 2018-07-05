原标题：外交部：中方会坚定地捍卫自己的正当利益
美国此前曾发表声明，表示对中国商品加征关税的有关措施将于7月6日起生效。在今天（5日）的中国外交部例行记者会上，媒体对中美经贸问题予以关注。外交部发言人陆慷表示，中方不希望打贸易战，但中方也会坚定地捍卫自己的正当利益。
外交部发言人 陆慷：不光是中国，包括美国国内的消费者、美国的业界，包括世界上所有其他经济体、全世界各国人民，没有人希望打贸易战。贸易战打起来对任何国家都是不利的，损害的只能是各国的产业界，损害的是各国消费者的利益，所以我们当然不希望贸易战能打起来。但是，如果任何国家正当的利益受到了片面的伤害，当然任何国家都有权利坚定地捍卫自己的利益，这是毋庸置疑的。
在记者问及中方是否就此问题同美方沟通时，陆慷表示，美方对中方的立场非常清楚。
（央视记者 申杨）
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