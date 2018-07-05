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深圳警方侦破特大传销案 抓获422名涉嫌组织者

深圳警方侦破特大传销案 抓获422名涉嫌组织者
2018年07月05日 17:16 新华网
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　　原标题：深圳警方侦破一起特大传销案 抓获422名犯罪嫌疑人

　　新华社深圳7月5日电（记者周科）一家毫不起眼的小公司，表面看只是卖手机和饮料，其实却是传销组织。近日，深圳警方侦破一起特大传销案，抓获422名涉嫌组织、领导传销犯罪嫌疑人。

　　深圳警方在侦查中发现，深圳市云创通科技有限公司以销售“云创通YCT11”手机和“果果依”饮料为载体，通过公司内部人员发展下线，俗称师徒关系，吸纳新进人员成为会员，并交纳4780元的入门会费。该公司旗下有16家子公司，其中1家注册地址在广西南宁，15家注册地址均在深圳。公司已发展下线共5层逾7000人，会员遍布广东、广西、湖南、江西、内蒙古等10余省（区），涉案金额约5000万元，属于典型的组织领导传销案件。

　　今年6月底，深圳市公安局经济犯罪侦查局联合龙岗分局经侦大队及相关派出所，分别对深圳市云创通科技有限公司在平湖华南城环球物流中心、布吉中安大厦、南联旭源大厦、龙岗世宏大厦的分部展开收网行动，现场抓获涉嫌组织、领导传销犯罪嫌疑人422人，缴获涉案资金112万元、假币218万元，扣押各类合同、营业执照1000余份，查扣涉案手机800余台。

责任编辑：霍宇昂

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