中美之间就贸易问题基本上没有了沟通?外交部回应

原标题：2018年7月5日外交部发言人陆慷主持例行记者会

中国—阿拉伯国家合作论坛第八届部长级会议将于7月10日在北京举行，国家主席习近平将出席开幕式并发表重要讲话。

明天上午9点，外交部将在蓝厅举行中外媒体吹风会。外交部领导将介绍习近平主席出席中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式并发表重要讲话相关情况，并回答记者的提问。欢迎记者朋友积极参加。

问：第一，美国国务卿蓬佩奥这次访问朝鲜将讨论核武问题，请问中方对此有何回应？第二，关于中美经贸问题，今天早上中国商务部新闻发言人已经说了很多。在双方没有正式实施加征关税措施之前，中方有什么要向美国呼吁的？

答：关于蓬佩奥国务卿访问朝鲜，我们乐于看到美朝双方通过接触，加紧协商，相向而行、互释善意，切实落实两国领导人6月12日在新加坡达成的共识，进一步推动半岛无核化进程和半岛和平机制建设，乐见双方通过直接接触和对话达成积极成果。

关于中美经贸摩擦问题，你刚才也说了，今天上午中国商务部新闻发言人已经作了比较详细的介绍，阐明了中方的立场。他的回答是比较权威的。我不知道你还有什么想进一步了解的。

追问：目前中美双方尚未正式启动加征关税，中方在这个阶段是否会采取有关措施或与美方商谈？此前有报道称，中方会与欧盟合作反击美国，现在进展情况如何？

答：我想不只是中国，包括美国国内消费者、业界、所有其他经济体和全世界各国人民在内，没有人希望打贸易战。贸易战对任何国家都是不利的，损害的只能是各国产业界和消费者的利益。这个话我们早就说过，我们当然不希望贸易战打起来。但是，任何国家的正当权益如果受到片面伤害，都有权利坚定捍卫自己的利益，这是毋庸置疑的。

你问到中方是否仍就这个问题与美方保持接触，我可以负责任地告诉你，美方非常清楚中方的立场。

至于中方与欧盟或其他国家协商的情况，你可能注意到，昨天李克强总理应约同欧盟委员会主席容克通了电话。中欧双方领导人都认为，在当前形势下，各国应团结一致，反对单边主义和贸易保护主义，维护以规则为基础的多边贸易体制。

问：有报道称，现在中美之间就贸易问题基本上没有了沟通。我想知道为什么中方不再多作一些努力和美方沟通呢？还是说中方已经努力了，但是美方拒绝对话？

答：中美作为两个大国，保持着国家间的正常沟通和交往，这是毫无问题的。

至于大家关注的贸易摩擦和如何避免贸易纠纷进一步升级，刚才我已经说过了，中方的立场，美方十分清楚。我必须强调，当前挑起这场摩擦、甚至有可能导致摩擦升级为贸易战的一方，并不是中国。我们从一开始就表明了立场，并且这一立场到现在没有变化，这一点大家非常清楚。

问：据报道，日本首相安倍晋三计划最早于今年10月访华，并与习近平主席举行会谈。中方对此有何评论？

答：中方已邀请安倍首相在双方方便的时候访华。希望双方相向而行，共同为此营造有利的氛围。

追问：除了出席中日韩领导人会议，这将是安倍首相单独对中国进行访问。中方对此有何评论？

答：中日两国外交当局保持着沟通。刚才我也说过，我们希望双方相向而行，共同为此营造有利的氛围。

问：印度航空公司决定将其官网对“台湾”称呼改为“中国台北”。中国民航总局2个多月前向包括印度航空公司在内的多家航空公司发出了正式要求。中方对此有何评论？中国外交部是否也就此向印方提出了交涉？

答：中国政府在这一问题上的立场非常清楚。印度和世界其他国家对此也很清楚。印度航空公司有关做法是对世界上只有一个中国、台湾是中国一部分这一客观事实、基本常识和国际共识的尊重，这一做法值得肯定。

我愿再次强调，尊重中国的主权和领土完整，遵守中国的法律，尊重中国人民的民族感情，是任何外国公司在华经营的基本遵循。

责任编辑：霍宇昂