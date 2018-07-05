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中国驻罗马尼亚大使徐飞洪任外交部服务中心主任

中国驻罗马尼亚大使徐飞洪任外交部服务中心主任
2018年07月05日 17:27 澎湃新闻
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　　原标题：中国驻罗马尼亚原大使徐飞洪履新外交部服务中心主任

徐飞洪 新华网 资料图徐飞洪 新华网 资料图

　　从中国驻罗马尼亚大使卸任后，资深外交官徐飞洪新职务已确认。

　　据外交部官网“组织机构”栏目提供的信息显示，原任中国驻罗马尼亚大使徐飞洪已出任外交部服务中心主任一职。

　　外交部机关及驻外机构服务中心（局）成立于1994年1月，系部直属事业单位，具有事业单位法人资格。其主要任务是为部机关及驻外使领馆（团、处）提供后勤保障服务。

　　公开资料显示，徐飞洪出生于1964年，1987年进入外交部任职后曾在新闻司、干部司、欧洲司任职，并于2010年出任中国驻阿富汗大使，2015年出任中国驻罗马尼亚大使。

　　此前，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从中国驻罗马尼亚大使馆官网获悉，2018年5月15日，时任驻罗马尼亚大使徐飞洪夫妇在使馆举行离任招待会。

　　目前官方尚未公布新任中国驻罗马尼亚大使人选。

责任编辑：余鹏飞

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