刘结一警告“台独”:民进党在危险道路上越滑越远

原标题：刘结一警告“台独”：民进党当局在危险的道路上越滑越远

7月5日，第11届津台投资合作洽谈会暨2018年天津·台湾商品博览会开幕，国台办主任刘结一出席开幕仪式并致辞。

国台办官网5日下午公布了刘结一致辞全文。在致辞中，刘结一首先回顾了2008年以来津台会规模不断扩大的过程以及本届津台会将展示的众多新举措。

刘结一表示，本届津台会的两大特色，正是我们秉持“两岸一家亲”理念，率先同台湾同胞分享大陆发展机遇的生动体现。海峡两岸是利益相关、命运相通的共同体，两岸同胞是血脉相连、骨肉相亲的一家人，理应携手发展、融合发展，共谋民族复兴。

随后，刘结一重点谈到了今年2月出台促进两岸经济文化交流合作的“31条措施”。

刘结一表示，“31条措施”发布4个多月以来，许多台胞拿到就业证、准考证、资格证、市民证、老年证、奖学金、荣誉称号等，许多台企获得营业许可、税收减免、资金补贴等，他们深深感受到同等待遇、同城待遇的亲情、实实在在的获得感和充满机遇的发展空间。中央台办将同各地区各部门一道，为深化两岸经济文化交流、加强两岸同胞心灵契合继续努力。

对于两岸关系，刘结一也在致辞中发表了自己的看法。他认为：“两岸关系好，台胞台企才会好，台湾才会有前途。两岸关系和平发展是维护两岸和平、促进共同发展、造福两岸同胞的正确道路。一个中国原则是两岸关系的政治基础。坚持体现一个中国原则的“九二共识”、反对‘台独’，是确保两岸关系和平发展的关键。”

针对两岸关系现状，刘结一在致辞中谈到，“当前，台海形势更加复杂严峻，民进党当局拒不承认体现一个中国原则的‘九二共识’，推行‘去中国化’‘渐进台独’活动，蓄意阻挠两岸同胞交流合作，在危险的道路上越滑越远。这些图谋和行径严重危害两岸关系，直接威胁台海地区和平稳定，损害中华民族的根本利益和广大台胞的切身利益，是不可能得逞的。”

基于此，刘结一认为，“两岸同胞要共担民族大义，以实际行动坚决反对和遏制‘台独’分裂活动，推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而共同努力。”

青年代表着未来，刘结一表示，“近期岛内民调显示，台湾300多万青年中，约60%愿意来大陆发展。今年报考南开大学等大陆知名高校的台湾高中毕业生数倍于往年，暑期还将有成千上万的台湾青年要来大陆实习，台湾青年选择到大陆就业创业更是蔚然成风。”

刘结一继续对台湾青年发出邀请，“我们欢迎台湾年轻人到祖国大陆来追逐梦想、实现梦想，将继续为他们多创造条件，帮助他们路走得更顺，梦圆得更美。希望两岸青年多交流、多合作，共享事业发展的成功，共同传承中华文化，携手创造中华民族更加美好的未来。”

在致辞的最后，刘结一表示，中央台办、国务院台办将一如既往支持津台两地不断扩大深化各领域交流合作。

据华夏经纬网等媒体报道，津台会自2008年开始已连续举办了十届。天津市台湾事务办公室副主任于为忠7月4日在发布会上介绍，本次津台会活动将于7月5日在梅江会展中心拉开帷幕，此次活动为期四天。

中国国民党副主席郝龙斌，中国国民党中常委、台湾中华经济贸易促进合作协会理事长刘大贝，台湾上市公司协会理事长、台达电子公司副总裁蔡荣腾，台湾省商业总会理事长蔡国洲等近200位台湾政商界嘉宾将出席此次津台会活动。

责任编辑：余鹏飞