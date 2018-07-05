公安部:开展打击中缅边境绑架拘禁中国人专案行动

原标题：公安部部署开展打击整治中缅边境绑架拘禁中国公民专案行动

公安部5日在云南昆明召开会议，部署自即日起开展为期三个月的打击整治中缅边境绑架拘禁中国公民专案行动。

近年来，一些违法犯罪分子在中缅边境地区以免费签单赌博、提供低息贷款、免费旅游包往返机票等为诱饵，将中国公民诱骗到境外一侧后，使用暴力手段实施绑架拘禁等违法犯罪，严重侵害中国公民生命财产安全，影响社会安全稳定。目前，各地各部门按照公安部党委统一部署，成功破获了一批案件，摧毁了一批犯罪团伙，抓获了一批违法犯罪嫌疑人，解救了一批受害人，打击整治工作取得阶段性成效。

公安部党委委员、副部长李伟在会上强调，要持续加大案件侦办力度，以打开路，快破现案、多破隐案积案，迅速形成压倒性态势。云南省公安机关要切实发挥好主力军作用，对每一起案件要一办到底；内地公安机关要依法立案侦办案件，收集固定犯罪证据，为侦查破案提供支撑。要加强边境巡逻防控，从源头上减少案件发生。要全面清理整治相关网络平台，督促互联网企业认真落实安全监管主体责任，切断传播有害信息网络渠道。要加强警务执法合作，尽快将违法犯罪分子抓捕归案。要强化宣传防范，切实提高群众防范意识和能力。

公安部成立专案行动领导小组，负责统筹协调整个专案行动。各地要按照工作部署，成立工作专班，明确职责分工，落实工作任务。要加强协作配合，及时研究建立运转高效的协作机制，提供信息支撑、证据支持，最大限度发挥好合成作战优势，提高打击效能。要加强督导检查，推动各项工作部署落实到位。

云南省委常委、政法委书记张太原出席会议，云南省副省长、公安厅厅长任军号出席会议并致辞。云南、山东省公安厅有关负责同志和公安部机关有关业务局负责同志作了发言。

责任编辑：余鹏飞