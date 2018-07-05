国台办交流局局长:今年报考大陆高校台生人数爆增

原标题：国台办交流局局长：今年报考大陆高校台生人数呈爆发式增长

中新社北京7月5日电 （记者 杨程晨）国务院台湾事务办公室交流局局长黄文涛5日在北京指出，今年，报考大陆高校的台湾学生人数出现爆发式增长。

黄文涛举例介绍，像湖南的中南大学、河南的郑州大学过去都没有招收过台湾学生，今年则分别招生100人和80人。他说：“我们要适应台湾青年来大陆求学、工作的热潮和趋势，为他们创造更好的条件，为促进两岸经济社会融合发展增添新动力。”

两岸青年交流合作北京峰会及其系列活动于5日启动。开幕式后，黄文涛接受中新社等媒体采访时表示，最近几年，惠及台湾同胞的政策措施得到充分落实。例如，今年已有几十名台籍教师申请到国家社科基金重大项目。

据出席活动的北京市青年联合会主席郭文杰透露，北京市不久将推出“31条惠及台胞措施”的具体落实政策约50条，其中包括搭建在京台生台师政策信息沟通机制、台湾青年在京实习就业社会化信息服务平台等。

黄文涛在开幕式致辞时表示，随着暑期的到来，两岸交流进入升温热季，以两岸学生和青年为主体的各类交流活动尤为活跃。几千名台湾学生将到大陆参加各种规模、形式多样的夏令营、研习营、“体验式交流”、体育比赛等各类活动，由此增进台湾青年对大陆更多的了解，同时寻找更多的发展机会。

据介绍，本次系列活动为期3天。400多名台湾青年还将参加两岸高校大学生校园系列交流、职业技能和创新创业大赛、相亲联谊交流等行程。（完）

责任编辑：霍宇昂