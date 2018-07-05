安徽潜山暴雨致山洪 九井河桥被冲垮105国道中断

原标题：安徽潜山突降暴雨引发山洪 九井河桥被冲垮105国道中断

受强对流天气影响，4号晚上，安徽潜山突降暴雨。监测显示，三小时的降雨量就突破了100毫米，受短时强降水影响，潜山县境内的九井河河水暴涨，引发山洪，致使九井河桥被洪水冲垮，105国道被迫中断。

据附近居民介绍，4号晚上10点左右，随着两声巨响，安徽潜山县境内105国道上的九井河桥和旁边的一栋民房先后被洪水冲垮。

附近居民 葛梦桃：（桥冲垮前）我打着伞在桥中间走，走到那头就看到那个水和路一样平。

附近居民 方又平：我的车子停在这边上，然后我就把车子往这边移，移动以后我把车子移到那边，大概过了十分钟，只听到那个房子就往这边一倒。

由于转移及时，没有造成人员伤亡。但是105国道被迫中断，凌晨出现大量车辆滞留，当地交警和公路部门立即组织人员开展抢险工作。

安庆市公路局潜山分局工程养护科副科长 徐云发：在两头用水马（围栏）进行护栏隔离，并进行堆土堆防护。积极组织人力进行车辆疏导，向高速路、城关桥分流，防止发生次生灾害。

截至今天（5号）上午十点，滞留车辆基本疏导完毕。目前，小型车辆可以绕行当地旁边的一座小桥，大型车辆必须绕行济广高速。现场抢修工作仍在进行中，相关部门提醒车辆注意绕行该路段。

责任编辑：霍宇昂