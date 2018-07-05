原标题：长江上游普降暴雨 川渝出现今年入汛以来最大洪峰

受长江上游地区普降暴雨影响，昨天（7月4日），长江四川、重庆段出现了今年入汛以来的最大洪峰。

四川：今年入汛以来最大洪峰顺利过境

受岷江和金沙江上游强降雨的影响，四川宜宾合江门水位从7月3日中午12点的9米左右，上涨到了今年入夏以来最高的水位13.1米，直至4日上午10点，水位才退到10.7米。目前，被淹的商家正在开展清淤、消毒工作。

而在四川泸州溪滨江路外，从4日早上开始，湍急的江水夹杂着泥沙枯木，极速下行，逐步上涨的江水，已经淹没了一部分道路。为了确保洪峰安全过境，相关部门3日发布了洪水三级黄色预警，禁止客渡船航行，所有船舶禁止夜间航行，所有水上、水下作业活动暂停。到4日下午1点，水位降至11.5米左右，标志着此次洪峰已顺利通过泸州境内，并未造成严重影响。

重庆：发布今年首个洪水黄色预警

受上游强降雨及来水的影响，7月3日，重庆市发布了今年首个洪水黄色预警，从3日开始，嘉陵江的水位明显上涨，但其干流沿线站点均未超警戒水位，其支流琼江潼南泰安水文站却出现了246.61米的洪峰水位，超警戒水位1.11米。

4日上午11点，记者来到了重庆潼南太安镇的江边，这里的江水不仅湍急而且十分浑浊，两岸也有不少植被被淹，沿江还能看到洪水过境留下的痕迹。

央视记者 伍黎明：水位最高的时候超警戒水位1米多。那现在随着上游来水的逐渐减少，现在水位已经开始下降，但是大家可以从旁边的杂草想象一下当时的这个场景。

目前，当地政府已启动防汛三级应急响应，要求相关工作人员密切关注水情的变化，并沿河进行安全巡查，以确保沿江居民安全。

责任编辑：霍宇昂