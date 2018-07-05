载中国游客船只普吉岛翻船 获救者称有船冒风出海

原标题：载有中国游客船只在普吉岛翻船 获救者称有船冒风出海

泰国当地7月5日下午5时左右，在普吉海域，由于暴风雨，出现翻船事故。共3条船出事，一条有乘客98人（含练习潜水的），一条有乘客30余人，一条有俄罗斯夫妻2人。第一批救起来的48人，第二批救起来的42人。

据人民日报报道，两艘载有中国游客的游船分别在普吉府珊瑚岛和梅通岛发生翻船事故，两艘船上共有133名游客，泰方正全力搜救。

陈先生的朋友就在出事的船上，据他介绍，这几日泰国那边风很大，受风浪影响，很多之前去珊瑚岛、皇帝岛的船因风浪被困在岛上。5日下午一些船为赶回来，冒风出海，走到海中央被大风大浪吹翻了。出事的两艘船一个是有九十多人的大帆船，还有一个是潜水船。

经了解，当地政府已多次发布风浪提醒，游船在风高浪急期间依然出海，具体原因正待查。两艘船上大部分中国游客为一日游自由行游客及国内某公司职员和家属。截至5日晚8时30分，两艘船上大部分游客均已获救，无死亡报道。有4名游客在医院救治，均为擦伤。但泰方尚不能确认全部游客已获救。中国驻宋卡总领事馆将密切跟踪相关情况，全力为中国游客提供协助。

（北青报记者 孔令晗 实习生 张月朦）

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