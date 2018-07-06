原标题：5G将怎样改变我们的生活？1G流量或只需几毛钱

中新网客户端北京7月6日电（记者 吴涛）近来，通信行业陆续传来5G相关消息。5G标准日前出炉，将在明年迎来试商用，从很多方面改变人们的生活，带你先睹为快！

资料图：5G的一些基本特点。中新网 吴涛 摄

5G一些基本特点是快网速、低延迟、高可靠、大连接。

中国移动发布的《5G终端指导》显示，5G体验速率超百兆，是4G的10倍左右。中国电信去年底在雄安新区开展的5G试点现场测试，相较4G用户现有峰值体验，5G可提升约20倍。

可给用户带来什么？

中国移动称，一个直观的变化是，显著增强移动互联网业务体验。比如，你可以足不出户在家模拟滑雪，但好像就在滑雪场一样。

一些超高清的电影大片可以全程无“卡壳”在线观看了。

尤其是视频直播，有可能迎来二次爆发。有电信运营商称，视频直播、远程医疗会诊等行业场景具有5G网络基本接入需求。

5G链接下远程驾驶汽车的界面图 。

到时，视频表现形式也更多样化。据了解，4K视频需要的网速约为25Mbps，3D视频约为50Mbps，有了5G这些统统不在话下。

还有企业称，在研究5G技术背景下的8K视频。8K还是人所未见之事，在5G时代，却可能成为现实。

还有，VR/AR、无人机等现在看似前沿的技术，在5G时代，那算是基础性业务，应用于多个场景，属于通用性应用。

展望未来，物联网或全面爆发

万物互联将真正来到。有电信运营商对中新网记者表示，自动驾驶实时监测等要求毫秒级的时延；汽车生产、工业机器设备加工制造时延要求为十毫秒级，可用性要求接近100%，这些只有5G网络才可很好得满足。

据中国移动援引的相关统计数据，2017年底全球物与物连接数达到87亿，已经超过80亿的人与人连接数。

GSMA智库预测，到2025年，中国将拥有4.3亿个5G连接，占全球总量的三分之一，成为全球最大的5G市场；亚洲地区的5G连接数将达到6.75亿，届时将超过全球5G预期总量的一半。

电信运营企业也有可能因此迎来继话音、流量消费之后的又一个历史性发展（zhuan qian）契机。三大运营商均表示，会在5G和垂直行业物联网应用中寻找机会。

5G无人机智慧安防。供图

5G流量价格会怎么样？

2013年，4G刚面世时，网友就有“一夜不关4G，房子归电信运营商”的段子。那5G来临，流量会不会很贵呀？毕竟现在是移动互联网社会，所有的移动互联网用户都会关心这个问题。

通信行业专家项立刚认为，流量价格是按照基站技术水平衡量的，2G时代，一个基站才2MB的流量，所以1G流量的费用是1万块钱；3G时，1G流量是500块钱，在2014年还降至100多块钱；4G的流量基本上是30块钱左右，现在收到23块钱了，还有下降的空间。

“在5G的时候，1G流量价格可能就是1块钱或者是5毛钱。”项立刚称。

如果是这样，流量可真真是“白菜价”了。

工信部最新数据显示，2018年5月户均移动互联网接入流量（DOU）达到3.97GB。如果按5毛钱1GB算，每人每月流量费才2元。但那时候人均月消耗流量可能是按上百GB算的，你话费依然得大几十元。

独立电信分析师付亮接受中新网记者采访时表示，现在5G设备、频段、终端等成本都不确定，很难准确预测5G流量价格，“5毛钱每GB的价格算贵的，平均下来，实际应该比这还要便宜。”

“5G时代很可能不会像4G时代这样计费，会迎来全新的计费方式。”付亮说，“比如智能手表，联网的服务费可能就已经打包在手表的价格里面了，或一年需要10元的服务费，或这个手表买后就包括2年服务费等。”

“运营商或会开发基于场景的定向流量收费模式，只需应用厂商和电信运营商谈就行了，并且运营商会大力扶持富媒体，比如在线高清视频应用等。”付亮说。

资料图：标注“5G已来”的展台。中新网 吴涛 摄

什么时候可用上5G手机？

只要服务够到位，流量费多点无所谓，就有这么一批人，要最早吃到“螃蟹”。

记者注意到，心急的网友已经在打听什么时候可以用上5G手机了。最新消息，这个恐怕最早要等到明年三季度。

5G全球标准确定后，手机厂商纷纷宣布明年推出5G手机。据不完全统计，vivo，OPPO、华为都表示过，要在2019年推出5G手机。也有芯片厂商表示，已在研发符合5G标准的芯片。

实际上，但凡有点追求的手机厂商都不会错过5G机会，后续发布5G手机几乎是必然，关键是谁能率先抢占市场。

中国移动透露，2018底首批5G芯片就会到来，2019年一季度首批5G终端出现，2019年三季度5G智能手机将面世。

那5G手机价格怎么样？据中国移动表示，这取决于5G终端芯片成本、研发成本、产品形态。

从历史经验来看，前期5G手机肯定是价格不菲，想要5G手机？先准备好银子吧。

资料图：普通消费者在参观5G技术展示。中新网 吴涛 摄

哪些城市会率先体验5G呢？

记者从三大运营商获悉，这些城市已开展或在今年进行5G试验。

中国移动将在杭州、上海、广州、苏州、武汉五个城市开展外场测试，每个城市将建设超过100个5G基站；还将在北京、成都、深圳等12个城市进行5G业务和应用示范。

中国电信已在雄安、深圳、上海、苏州、成都、兰州开通5G试点。

中国联通已经在北京、雄安、上海、深圳、天津、广州、成都、重庆、武汉、沈阳、青岛、南京、杭州、福州、贵阳、郑州开展了5G规模试验。

如果非要找一点美中不足，那就是在5G时代，打电话或依然得用4G网络，就好比现在虽是4G时代，你打电话时依然可能用到2G或3G网络一样。所以有运营商表示，未来4G、5G网络共存。（完）

责任编辑：张迪