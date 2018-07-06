访韩中国游客不再豪购 韩媒:人数回升也作用有限

原标题：访韩中国游客不再“一掷千金” 韩媒：人数回升也作用有限

参考消息网7月6日报道 韩媒称，韩国企划财政部在4月13日发表的《最近经济动向》中表示，访韩中国游客人数回升将对消费产生积极作用。然而，中国游客虽然按照政府预计的在不断增长，但对消费和服务业的拉动效果却不及预期。

据韩国《亚洲经济》网站7月3日报道，据韩国文化体育观光部消息，今年3月访韩中国人数约在36-40万人之间。2017年4月之后，月均中国游客人数一度降到20多万。但中国游客人数虽然在增长，衡量内需经济是否景气的“晴雨表”——零售额4、5月份却分别减少了0.9%和1.0%。自3月环比增长了2.9%后，连续2个月减少。

报道称，内需经济的另一关键指标服务业生产增减率4月也仅为0.0%，5月为-0.1%。2017年因中韩关系转冷备受冲击的餐饮及住宿业生产情况也没有因中国游客增加出现好转，4月仍为-1.7%，5月-1.9%。

对此，企划财政部相关人士解释称，中国游客人数确实比2017年有增长，但这和此前的月均50-60万人还是不能相比。对消费等的提振作用也因此有限。

报道称，“中国游客韩国游”何时能够恢复到之前的盛况还不得而知。最大的原因是，和韩国相比，最近越来越多的中国游客更倾向于选择日本旅游。据中国媒体报道，今年一季度访日中国游客人数同比增长了20.6%至262.69万人。日本首相安倍晋三2012年起推进的观光振兴项目在不断吸引着中国游客。韩国观光业界分析，日元贬值也使越来越多的中国游客更倾向于日本游，而非韩国。

也有意见指出，即使访韩中国游客人数恢复到了之前的水平，他们的旅游类型也发生了变化，不再像过去那样“一掷千金”。

资料图片：首尔明洞大街上的中文翻译。（韩国《亚洲经济》网站）

责任编辑：张迪