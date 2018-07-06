原标题：谁在推动自动驾驶潮流？中国新兴企业或成主角

参考消息网7月6日报道 智能驾驶是汽车产业的重要发展方向，已成为当前全球汽车业发展中各国争抢的战略制高点。据麦肯锡咨询公司预测，中国有可能成为全球最大自动驾驶汽车市场，这些汽车内置人工智能系统和5G网络。麦肯锡预测，到2030年时中国自动驾驶汽车的年销售收入和出行服务创收将超过5000亿美元。

德国杜伊斯堡经济学教授费迪南德·杜登赫费尔称中国在发展自动驾驶汽车方面遥遥领先。杜登赫费尔向德新社表示：“在自动驾驶汽车领域，中国人将把世界其他国家甩在后面。”

据《日本经济新闻》网站7月3日报道，中国的自动驾驶技术研发竞争日益激烈。创业时间不长的新兴企业已成为研发的主角。曾在百度工作过的研发人员接连创业，以压倒性的速度为武器，力争2020年实现高水平自动驾驶的商业化。

技术测试在中美加速进行

“车内禁止任何拍照。现在出发。”

4月中旬，在广州市的郊区，从事自动驾驶技术研发的新兴企业“景驰科技”正在进行车辆测试。《日本经济新闻》记者坐进后排座位后，测试车辆林肯MKZ就开始自动在公路上行驶。坐在驾驶席上的工程师完全不触碰方向盘和油门。

车辆平稳加速到40公里时速，即使遇到自行车突然横穿车道也能自动减速应对。包括掉头在内，约20分钟的行驶测试顺利结束。

景驰科技2017年4月刚刚创立，但从2018年1月份起，就开始面向普通市民开放自动驾驶的道路测试。企业负责人表示，希望大大提升（市民）对自动驾驶的认可度。

景驰科技和中国其他有发展潜力的企业一样，目标是到2020年实现技术等级第二高的“4级”自动驾驶（Level 4，在限定区域实现完全自动驾驶）的商用化。

此外，据参考消息网记者了解，百度今年将联合金龙客车推出L4级自动驾驶微循环巴士“阿波龙”。蔚来创始人李斌说，蔚来计划在2020年底前实现L4级自动驾驶。

据业内人士介绍，自动驾驶技术可分为5级。目前中国部分量产车型加装了L1级辅助驾驶系统，少数高端车型加装了L2级半自动驾驶系统和L3级高度自动驾驶系统，L4级超高度自动驾驶系统和L5级全自动驾驶系统仍处在研发和实验阶段。

另据俄罗斯卫星通讯社4月12日报道，美国是中国在这一领域的最大竞争对手。硅谷正测试技术，研究自动驾驶汽车人工智能芯片。一些科技巨头，比如优步、谷歌、特斯拉也加入其中。但优步自动驾驶汽车3月发生的撞人致死悲剧，显示出现有技术并不可靠。

在这种情况下，大数据是个优势。首先，汽车在路面行驶得越多，就会收集到更多路面状况资料；其二，中国公路对于研究人工智能从某种意义上来说，要优于美国或德国公司。一方面，车辆混乱和经常违反交通规则，将造成灾难性后果。另一方面，测试条件越恶劣，那么人工智能将学得更快，能对各种非正常状况做好准备。

然而，掌握资源并非绝对重要，同时还需有能力利用资源。

5月28日，观众在参观一款金龙客车自动驾驶的新能源客车。（新华社）

硅谷人才回国创办新兴企业

俄媒报道称，目前，北京中关村有很多年轻且有才华的人在搞创业，但他们在本领域的工作时间不超过3年，而硅谷从事人工智能的同行平均要工作8-10年。因此，仅拥有大数据并不能让中国变成人工智能的世界领先者。

不过，中国已意识到从世界吸引人才的重要性，而且在引才方面已经迈出了一些步伐。比如，无人驾驶领域的人才更容易获得签证而且中国科技公司为高级学者提供每年上百万美元的超高薪酬。

“走出去”学习，再回来创业，也是目前该领域人才成长的一种方式。《日本经济新闻》网站7月3日报道称，中国的自动驾驶新创企业大部分源自于百度设在美国硅谷的研发基地。比如，景驰最初就在美国创立，创始人韩旭曾是百度美国硅谷自动驾驶研发基地的技术负责人。在硅谷，以谷歌系的Waymo为首，汇集了大量自动驾驶的高端人才。在百度和谷歌等就职的中国人学到技术后回到国内创业已经成为潮流。

报道称，据业界人士透露，百度原本有4位自动驾驶的优秀技术人员。这4人在2017年年底前都已从百度离职，离开美国回到中国创业。其中在百度负责自动驾驶业务的王劲现在成了景驰科技的创始成员之一。

曾在百度担任自动驾驶部门首席架构师的彭军和曾担任百度自动驾驶技术战略委员会主席的楼天城两人于2017年10月创建了“小马智行（Pony.ai）”，和景驰科技一起成为中国自动驾驶研发的潜力型企业。2017年4月创立的“深圳星行科技（Roadstar.ai）”也有多位创始成员曾经在百度工作过。

投资者对这类中国企业的评价直线上升。星行科技5月中旬成功融资1.28亿美元。小马智行也募集到1.5亿美元，各家企业均乘势而起。

加上2017年发布自动驾驶平台“Apollo”的百度，由曾在百度工作过的人员创办的新兴企业已成为中国自动驾驶研发的核心。这些企业与整车厂商进行合作，在自动驾驶研发方面展开竞争。中国当今自动驾驶的格局就是这种情况。

另据美国《华尔街日报》网站6月26日报道，电子商务巨头阿里巴巴和搜索引擎百度等大型中国技术公司在硅谷都有研发机构。一家中国企业建了一栋名为Z Park的三层建筑，作为中国技术公司和风险投资公司的中心。

在一个计算机管理一切的时代，计算机科学家和工程师是高需求人才，并且往往频繁跳槽。根据跟踪技术界薪酬情况的佩萨公司去年进行的一项调查，美国一些大型技术公司的雇员平均会在两年或更短时间后换工作。

在一所中国名牌大学获得计算机工程博士学位后，谷俊丽前往硅谷。她曾在谷歌总部实习，随后加入芯片制造商超威半导体公司，从事大数据和人工智能应用程序方面的工作，后来，她进入了特斯拉汽车公司，在这家电动汽车制造商的自动驾驶部门担任核心专家。

20个月后，谷俊丽于去年10月再次跳槽，加入了得到阿里巴巴支持的中国电动汽车初创公司小鹏汽车，担任自动驾驶研发副总裁。她说，她的经历使她成为中国公司争取的目标。她说：“如果你参与了一款产品的创造，你就会知道痛点和复杂性在哪里。”

硅谷初创猎头公司Leap.ai的联合创始人周云凯说：“工程师是唯一能在美国和中国之间无缝迁移的东西。”他的公司利用人工智能将用户与潜在职位配对。

中国人在该区域是一个巨大的存在，其中很多是美国和中国顶尖大学的毕业生，他们为脸书网站、谷歌公司和其他美国大型技术公司工作。

工程师和人力资源经理说，招募关键人才是缩小竞争对手之间差距的一种有效方式。

谷俊丽说，小鹏汽车将自动驾驶部门设在硅谷，因为该区域在微处理器等关键技术领域居于世界领先地位，并且拥有大批“核心人才”。

5月25日，观众在2018世界制造业大会上体验奇瑞汽车的未来自动驾驶座舱。（新华社）

政策保障和法律约束

企业全力冲刺的背后，政策支持是保障。

经过一系列严格的评估考试与审查，北京市相关部门7月2日首次为初创企业发放了自动驾驶路测牌照。小马智行获得了这批T3级别的牌照，即将在北京市划定的公开道路进行实测。T3牌照是北京市目前颁出的最高级别路测牌照。

近期，中国国家和地方层面密集发布无人驾驶汽车路测新规及路测实施细则，国内多个城市也陆续发放自动驾驶的开放道路测试牌照。

北京物资学院物流学院副院长王晓平在接受媒体采访时指出，相关政策的出台，有利于无人驾驶技术的推广，为无人驾驶提供了更广阔的发展空间，使很多致力于无人驾驶技术研发的企业有了很好的市场。

国家发改委产业协调司司长年勇表示，智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向。作为世界规模最大的汽车市场，中国已拥有相关汽车核心技术、网络通信技术和宽带网络、高速公路等基础设施，已具备发展智能汽车的基础和条件。

清华大学互联网产业研究院副院长刘大成称，无人驾驶大规模商用一定是在法律和驾驶道德准许之下，所以相关政策的相继出台对推进无人驾驶无疑是必要条件。

在各方的大力推动和约束之下，自动驾驶技术未来可期。

据香港《亚洲时报》网站3月20日报道，电动汽车初创企业蔚来汽车有限公司的创始人李斌表示，汽车正在变成“移动的生活空间”。在一个通勤成为生活质量的主要拖累因素之一的国家中，乘客是互联网服务的理想受众，这也解释了百度、阿里巴巴和腾讯对汽车的兴趣，后者可以作为从网上购物到视频游戏等一切东西的平台。

百度首席执行官李彦宏曾表示：“在未来的通勤中，你无需再专注于驾驶。”他指出：“汽车在很多常见的路况下已可以自动驾驶，比如从北京开车到上海，只要开上高速公路，你就不用管了，可以吃着火锅唱着歌。”

5月14日，腾讯公司工作人员为车辆安装智能网联汽车路测牌照。（新华社）

责任编辑：张迪