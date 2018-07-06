北京规范停车场收费 不得收取任何未予标明的费用

原标题：停车场不得收取未明示费用

停车场收费牌正面参考式样

停车场收费牌反面参考式样

收费时段、收费标准、不足一个计时单位不收取费用、价格举报电话……即日起，全市停车场必须在出入口等显著位置标明停车收费相关内容。昨天，市发改委下发《关于规范本市机动车停车场明码标价的通知》（以下简称《通知》），要求各个停车场规范收费的标示方式，且不得收取未标明费用。

须标明“不足一个计时单位不收费”

5月1日起，本市实施新的停车收费政策，停车不足一个计时单位，不得收费。其中，本市占道停车场白天停车收费均以15分钟作为一个计时单位，夜间停车收费以2小时为一个计时单位。除占道停车外，北京其他实行计时收费的停车场，从5月1日开始，同样要求“不足一个计时单位不得收费”。

新政实施的第一个月，北京青年报记者曾对本市主要商圈停车场多次进行调查，发现多处停车收费牌未按新政进行修改调整，或未按明码标价收费。其中簋街乱收费行为尤为严重，不仅未按明码标价收费，且未执行收费新政。

在新政实施的“过渡期”，市价监局也曾发布过统计数据，新政执行两周，价格举报咨询有明显增长，举报量达1222件，咨询量达3000多件，主要问题集中为明码标价未执行、不足一个计时单位仍收费、夜间时段没调整。

针对这些收费乱象，此次市发改委下发的《通知》中，明确要求各停车场必须在停车牌或信息屏上标示“不足一个计时单位不得收费”，且执行这一收费政策。

停车场不得收取任何未予标明的费用

根据《通知》，本市机动车停车场都必须在出入口、收费地点等醒目位置，使用标价牌或电子信息屏等方式，进行明码标价。除了要求显著标示之外，对于明码标价的具体内容，市发改委也做了具体要求。

各停车场标示的内容，必须包含收费时段、收费标准、服务单位监督电话、行业主管部门电话和价格举报电话、经营单位名称、停车场范围（位置）、编号、车位总数等信息。其中，收费标准项目必须包括，小型车：x元/xx分钟、大型车：x元/xx分钟和计价单位、不足一个计时单位不收取费用、军车残疾车按规定免费等内容。

此前，北青报调查发现，不少停车场虽然已经按规定进行明码标价，但并未按照收费牌上显示的价格进行收费，存在“一口要价”“随意要价”的现象，如簋街此前就曾存在长期一口要价30元至50元不等的现象。

按照《通知》要求，各停车场必须按照停车牌标示的价格收费，不得在标价之外另外加价，且不得收取任何未予标明的费用。明码标价内容，必须真实明确、字迹清晰、标示醒目，收费标准变动时需要及时调整。

即日起停车场须执行新规

停车场经营者，若不执行明码标价规定，或者利用标价形式、价格手段进行价格欺诈，辖区价格监督检查部门将可依据《中华人民共和国价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》（中华人民共和国国务院令第585号）、《北京市机动车停车条例》等法律规定依法查处。

此次的《通知》中，还提供了停车场收费牌正反面的参考式样，要求经营者参照此样式自行制作明码标价牌，各停车场从即日起按照通知要求执行明码标价。

此外，市发改委还强调，以往有关停车场标价的规定，若与此次《通知》不一致的，也必须以本《通知》为准。此前，市发改委《关于进一步规范本市机动车停车场明码标价有关问题的通知》（京发改〔2016〕782号）、市发改委《关于本市修改非居住区停车场明码标价牌式样的通知》（京发改〔2011〕203号），同时废止。

文/本报记者 林艳

责任编辑：张迪