王毅:希望伊核外长会发出维护和执行全面协议信号

原标题：王毅：希望伊核外长会发出维护和执行全面协议的明确信号

中新社维也纳7月5日电 (记者 德永健)当地时间7月5日，中国国务委员兼外交部长王毅在维也纳同奥地利外长克奈斯尔共见记者时应询表示，7月6日将在维也纳举行的伊朗核问题外长会十分及时，十分必要，相信会议一定能够对外发出团结一致维护和执行全面协议的明确信号。

王毅说，伊朗核问题全面协议由于美国单方面退出目前面临何去何从的选择。全面协议是经联合国安理会核可的国际多边协议。所有参与方都负有遵守和执行协议的国际义务。如果这一协议最终难以为继，其影响绝不仅限于伊核问题本身，还会对国际核不扩散体系的运行和中东地区形势走向带来严重负面影响。所以，将于7月6日举行的伊核问题外长会十分及时，十分必要，相信会议一定能够对外发出团结一致维护和执行全面协议的明确信号。

王毅说，当前形势下，各方应牢牢把握维护多边主义的大方向，牢牢把握推进政治外交解决的基本原则，牢牢把握维护世界和地区和平稳定的根本目标，将共同的政治意愿转化为理性有效的应对举措。中方愿与欧方一道，继续为维护和执行伊朗核问题全面协议作出不懈努力。(完)