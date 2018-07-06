海口巡查房地产市场 13人被限5年不得在海南买房

原标题：海口巡查房地产市场 13人被限5年内不得在海南买房

资料图：海口国兴大道附近的在建商品房项目。中新社记者 骆云飞 摄

中新网海口7月5日电 （记者 尹海明）海口市住建局5日向媒体发布消息称，为遏制投机性购房，打击恶意炒作、随意涨价等扰乱市场秩序的行为，海口市政府近期组织住建、工商、物价部门联合开展房地产市场专项巡查。目前，已有13人被限5年内不得在海南买房。

此次行动重点打击投机炒房、房地产“黑中介”、违法违规房地产开发企业和虚假房地产广告等四个方面。

经查，郎某某和王某使用购买的伪造证明文件进行办理房屋过户手续，骗取购房资格，海口市住建局决定撤销骗购人郎某某购房合同网签备案，限制5年内不得在海南省购房，对中介公司员工王某限制5年内不得在海南省开展中介服务业务。

同时，海口市住建部门还查出12名购房人存在伪造海口市房屋交易与产权状况确认书骗取购房资格的行为。海口市住建局撤销骗购人购房合同网签备案，限制5年内不得在海南省购房，严查涉事中介机构及人员。此外，要求涉嫌违规销售的两家企业停业整顿。

据介绍，2018年以来，海口市住建局对全市在售的房地产项目及房地产中介机构已多次组织开展专项巡查，上半年共计约谈房地产开发企业100多家，巡查房地产项目120多个。对涉嫌违规销售的9家房地产开发公司、5家中介公司依法进行行政处罚。

海口市住建局表示，将继续按照海口市委市政府统一部署，完善管理制度强化市场监管，建立健全适合海口市房地产市场健康发展的长效机制。加强市场监管，遏制投机性购房，保障房地产市场平稳健康发展。（完）

责任编辑：张迪