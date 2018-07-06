泰游船倾覆已致1死53失踪 遗体手腕戴有中文手环

原标题：泰国游船倾覆事件已致1死53失踪，遗体手腕戴有中文手环

泰国普吉岛两艘载有中国人的游船5日发生的海上倾覆事件目前仍然在继续发展之中。

据泰国当地媒体普吉岛新闻（Phuket News）7月5日晚间报道，目前海上救援队已经在打捞到一具亚洲人面孔的遗体，为中年男性，手上带有一根写有“潜水旅游”字样的深蓝色塑胶类手环，遗体已经被送回普吉岛。

据普吉岛新闻援引泰国普吉府行政长官诺拉帕•波洛通（Norraphat Plodthong）于当地晚间10点40分最新发布的报告报道称，两艘倾覆游轮人数较多的一艘“凤凰号”事发时上共有105人，包括93名乘客、船员及导游12人，其中仍有53人处于失踪状态，另一艘船上的游客目前已经全部获救。当晚搜索工作已经暂停，将于6日早上6点半恢复搜索。目前，波洛通已经命令所有普吉岛船只在夜间不准离开港口。

新华社海外社交媒体推特账号发布英文信息称，普吉岛政府深夜表示搜救行动暂停，在海上寻获一具失踪者遗体，仍有最少53人失踪。天气预告显示，恶劣天气将维持至下周二。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）就相关情况连线普吉泰中旅游协会会长郑伟，郑伟证实了“已经打捞到一具遗体”的消息，以及仍然有53位游客失踪的消息，但其中具体有多少来自中国无法得知。他介绍所，援救上来的伤者目前被安排在普吉当地的瓦齐拉医院等四个主要医院中，也有一些未受伤的游客自行离开。

“恶劣的天气原因现在来看是造成此次两艘游船同一时段内连续发生事故的主要原因。”郑伟告诉澎湃新闻。

根据郑伟介绍，此次两艘事发船只上的中国游客都是自由行客人，根据目前掌握的数据应该一共有69名，分别来自江苏、浙江、广东、河南等省份。这些游客大都是通过在中国国内飞猪、懒猫等在线旅游平台购买旅游产品，之后乘坐事发游船前往普吉当地旅游景区“皇帝岛”进行一日游出海项目。

郑伟表示，因为是自由行的原因，游客在旅游平台下单后会由他们直接联系到船务公司，船务公司再派车去酒店接游客上船，普吉当地船务公司的工作人员和司机会说中文的较少，中间缺乏必要沟通，因此相对来说会较少考虑天气因素对出海安全的影响，此次事发的游船分属两家不同的船务公司，其中情况更为严重的“凤凰号”是一艘两层游轮，船是从普吉当地最大的码头之一查龙码头出发前往“皇帝岛”的。

关于此次事故的报道，国外媒体报道中曾出现过失踪游客数据不一的情况。美联社5日晚援引泰国南部度假胜地普吉岛警方指挥官Teerapol Tipcharoen的话报道称，两艘载有过百名游客的游船在当地海域倾覆，目前至少7人下落不明，另外90人已经被救起。而另一相互矛盾的数据来自普吉府行政长官诺拉帕•波洛通（Norraphat Plodthong），美联社援引他的话称，仍有49人失踪。

此前，据新华社7月5日报道，中国驻泰国宋卡总领事馆5日证实，据泰国警方通报，当天下午，两艘游船分别在普吉府珊瑚岛和梅通岛发生翻船事故，两艘船搭载的133名游客中包含中国游客，目前泰方正全力搜救。

据悉，当地政府已多次发布风浪提醒，游船出海的具体原因正待查。船上的中国游客大多为自由行游客。截至当地时间5日晚20时30分，两艘船上大部分游客已获救。有4名游客在医院救治，均为擦伤。泰方尚不能确认全部游客已获救。

目前，中国驻宋卡总领馆闻讯立即启动应急机制，紧急联系当地政府、水警和海军等相关部门，敦促对方全力救助，并已联系当地医院及游客协助中心为救治伤员做好准备。

责任编辑：张迪