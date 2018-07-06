原标题：中央气象台发布暴雨黄色预警 十三省份有大或暴雨
中新网7月6日电 据中央气象台网站消息，中央气象台7月6日06时继续发布暴雨黄色预警：预计7月6日08时至7日08时，江苏大部、安徽东部和南部、浙江中西部、福建西北部、江西中北部、湖南南部、重庆南部、四川东部和南部、贵州大部、云南北部、广西西北部以及河北西北部、内蒙古中部等地有大雨或暴雨。
其中，江苏中部和南部、江西东部、浙江西南部、福建西北部、贵州中部等地局地有大暴雨（100~180毫米），最大小时降水量40~60毫米，局地80毫米以上；上述局地伴有雷暴大风等强对流天气。
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