蔡英文刚问完火龙果价格就下跌 被讽：点谁谁就跌

原标题：蔡英文刚问完火龙果价格就跌了 台媒体人：点谁谁就跌！

蔡英文。（图片来源：台湾《中时电子报》）

中国台湾网7月6日讯 据台湾《中时电子报》报道，继香蕉、凤梨价格崩盘后，蔡英文4日在民进党中常会上怒问“下个水果是什么？”台当局“行政院”祕书长卓荣泰说是火龙果，其他在场几个人也异口同声说是“火龙果”。没想到昨天火龙果的价格居然跌了！一天内就跌了2成。台资深媒体人黄创夏直言，蔡英文的“死亡笔记本”？点名火龙果，火龙果就跌！

据报道，昨天岛内火龙果价格在一日内下跌了2成，红肉每公斤20.1元（新台币，下同），较前天的25.4元，下滑达2成。

黄创夏在Facebook指出，蔡英文刚在中常会现场问“所以谁能告诉我，下个水果是什么？”与会者者纷纷回答“火龙果”……这是“圣旨效应”吗？君无戏言，金口玉言，一定兑现？

网友说：“昨天去菜市场买火龙果，红色大粒的一斤卖15元，买3颗才40多块，两星期前买3颗要花100多块钱。今天香蕉一斤10元，牛奶芭乐一斤5元，够便宜了，我也通通买了两三斤。”“呵，扫帚星！”“不说还能慢几天，一说果农马上哭。”（中国台湾网 李宁）

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