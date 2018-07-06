因火龙果价格暴跌 台湾农民弃收：就让猴子享用吧

原标题：台湾火龙果价格暴跌农民弃收 让猴子吃到饱
屏东县满州乡火龙果又价跌，果农苦笑：就让猴子尽情享用吧。（图片来源：台湾《联合报》）
中国台湾网7月6日讯 据台湾《联合报》报道，岛内火龙果本月进入产季，被点名是下个有产销问题的水果，产销摇摇欲坠。中南部已有农民自行砍枝条，留待下一批再比拼。
据报道，全台火龙果耕种面积已达二八九四公顷，比去年增加百分之四，产量比去年增百分之八。但过去十年来，火龙果的面积暴增近四倍，今年产量预估七万多吨，消费量若没有明显成长，一旦大盛产，就会造成产销失衡。
据报道，全台最早采收的屏东县恒春半岛火龙果顶级品，上月初送台北果菜市场拍卖价每公斤七十五元（新台币，下同），之后一路下跌到卅五至四十元低价。
“次级品更低到每公斤廿元，听到都快昏倒！”车城果农王爱玲说，雇工采收日薪一千三百元，还要付运输费、手续费，不敷成本，不如弃收。
满州乡的火龙果先有台湾猕猴劫食，接着碰上量大价跌，有果农苦笑说：“卖也是亏，不必费心采了，就让猴子吃吧！”
车城乡农会总干事林茂盛说，量大价跌的噩梦终于成真，不少农友今年尝到苦果，被吓到后已考虑改种其他作物。恒春陈姓摊商说，刚进入产季就碰上大量，一般品每斤廿元已是超低价，恐还会再低。（中国台湾网 李宁）
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