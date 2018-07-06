普吉岛翻船事故53人失踪 5米巨浪击中使船倾覆

原标题：普吉岛载中国游客船只倾覆 船长：5米高巨浪击中我们

中新网7月6日电 综合报道，7月5日，泰国南部旅游胜地普吉岛发生沉船意外，3艘共载有近140名中国和欧洲游客的观光船在大浪中倾覆。据当地媒体引述普吉岛市长消息，救援人员已经找到1名乘客的遗体，另外还有53人失踪。其中一艘船的船长表示，该船被5米高的巨浪击中而倾覆。

中国驻泰国使馆高度重视7月5日普吉岛游船倾覆事故，使馆临时代办紧急向泰旅游体育部长提出交涉，要求泰方务必争分夺秒，竭尽全力开展搜救。使馆工作组将于6日一早飞抵普吉展开有关工作。目前，中国驻宋卡总领馆驻普吉领事办公室工作人员正向获救的中国公民提供协助。驻宋卡总领馆已派工作组连夜驱车前往普吉。图为救援人员营救被困游客。

据报道，当地时间7月5日，共有3艘船倾覆。一艘名为“Phoenix”载有97人，在普吉岛南部珊瑚岛附近倾覆；另一艘船名为“Senalika”，载有39人，在更早时候于普吉岛南部Koh Maithon附近倾覆；还有一艘船载有2名俄罗斯游客，目前已被证实安全，他们在Koh Racha附近发生了一起水上摩托交通事故。

据普吉岛一个码头拍摄的电视画面显示，游客们蜷缩在毯子里，一些医护人员在照顾伤者，还有一些妇女在哭泣。

据其中一艘倾覆的船的船长说，这艘船是在下午4点左右从Koh Racha返回普吉岛，当时遭到了风暴袭击。据船长表示，该倾覆船被5米高的海浪击中，使船倾覆。在船开始沉没时，他警告乘客穿好救生衣，并准备充气救生筏。

船长称，“我派人让他们穿救生衣……他们都是中国游客，只有两名外国人”，并补充说大约一半的乘客下落不明。

7月5日，普吉岛风高浪急，当局已发出恶劣天气警告，有效期直至7月10日，并考虑禁止船只在大浪情况下出海。

责任编辑：桂强