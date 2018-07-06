普吉岛翻船事故53人失踪 5米巨浪击中使船倾覆

原标题：普吉岛载中国游客船只倾覆 船长：5米高巨浪击中我们
中新网7月6日电 综合报道，7月5日，泰国南部旅游胜地普吉岛发生沉船意外，3艘共载有近140名中国和欧洲游客的观光船在大浪中倾覆。据当地媒体引述普吉岛市长消息，救援人员已经找到1名乘客的遗体，另外还有53人失踪。其中一艘船的船长表示，该船被5米高的巨浪击中而倾覆。
据报道，当地时间7月5日，共有3艘船倾覆。一艘名为“Phoenix”载有97人，在普吉岛南部珊瑚岛附近倾覆；另一艘船名为“Senalika”，载有39人，在更早时候于普吉岛南部Koh Maithon附近倾覆；还有一艘船载有2名俄罗斯游客，目前已被证实安全，他们在Koh Racha附近发生了一起水上摩托交通事故。
据普吉岛一个码头拍摄的电视画面显示，游客们蜷缩在毯子里，一些医护人员在照顾伤者，还有一些妇女在哭泣。
据其中一艘倾覆的船的船长说，这艘船是在下午4点左右从Koh Racha返回普吉岛，当时遭到了风暴袭击。据船长表示，该倾覆船被5米高的海浪击中，使船倾覆。在船开始沉没时，他警告乘客穿好救生衣，并准备充气救生筏。
船长称，“我派人让他们穿救生衣……他们都是中国游客，只有两名外国人”，并补充说大约一半的乘客下落不明。
7月5日，普吉岛风高浪急，当局已发出恶劣天气警告，有效期直至7月10日，并考虑禁止船只在大浪情况下出海。
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