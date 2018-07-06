环境部：云南个旧冶炼企业在线监控形同虚设

原标题：生态环境部：云南个旧市冶炼企业在线监控形同虚设

中新网7月6日电 生态环境部官方微博6日发布文章披露云南个旧市冶炼企业在线监控形同虚设，文章称，近日，中央第六环保督察组副组长、生态环境部副部长黄润秋在个旧市沙甸、鸡街片区督察发现，该区域内冶炼企业厂区环境管理混乱，无组织排放严重，在线监控设备运行异常，整改落实工作不够到位。

督察人员现场检查沙甸永和冶炼厂在线监控设备运行情况

以下为全文：

个旧是中外闻名的“锡都”，是中国最大的产锡基地，有色冶炼企业集中。上世纪八十年代末、九十年代初，个旧市鸡街、沙甸片区就形成以有色金属冶炼产业为主体的工业聚集区，由于长期粗放、落后的生产方式，区域历史遗留生态环境问题突出。近日，中央第六环保督察组副组长、生态环境部副部长黄润秋在个旧市沙甸、鸡街片区督察发现，该区域内冶炼企业厂区环境管理混乱，无组织排放严重，在线监控设备运行异常，整改落实工作不够到位。

一、基本情况

2016年11月，第一轮中央环保督察反馈意见指出：云南个旧市未如期完成落后鼓风炉的淘汰任务，沙甸、鸡街片区鼓风炉炼铅小企业大量聚集，废气无组织排放严重，生产期间整个区域浓烟弥漫，废渣随处堆存。

针对督察反馈意见，个旧市整改方案明确：2017年6月底前所有鼓风炉炼铅企业全面停产整顿，对无组织废气完善污染治理设施，排放口全部安装在线监控设备；2017年底前完成鸡街片区12座鼓风炉的淘汰。2018年底前全部完成沙甸地区59座铅冶炼鼓风炉的淘汰。

截至2017年12月，个旧市已淘汰落后鼓风炉40座，未淘汰18户鼓风炉企业中15家已安装在线监控设备。目前，全市49家重点监控企业已全部安装在线监控设备，除5家停产企业外，其余44家企业完成验收并将企业端数据接入个旧市在线监控中心平台。据统计，49家企业在线监控设备和个旧市监控中心平台建设共投入资金约2850万元。

二、存在问题

一是数据失真问题突出。检查发现，当地多家企业在线监控系统存在弄虚作假、数据失实、管理粗放等问题。已于2018年2月完成验收并与市监控平台联网的个旧市沙甸永和冶炼厂自2018年5月9日至6月15日，连续38天颗粒物、二氧化硫、氮氧化物折算浓度显示为零；个旧市滨涛有色金属冶炼厂监控系统未设置预警上线，自2018年4月1日至6月17日，连续78天颗粒物实测值在0.5mg/m3范围内波动，数据严重失真，在线监控显示二氧化硫多次超标；个旧市达明威工贸有限责任公司在线监控系统氧含量数据异常，工控机设置报警值不合理，二氧化硫浓度监测数值与实际不符。

个旧市监控中心平台运行现状

二是管理严重不到位。个旧市沙甸永和冶炼厂、个旧市滨涛有色金属冶炼厂、个旧市达明威工贸有限责任公司在线监控系统均委托红河州瑞雪环保科技有限公司开展日常运行维护管理。运维单位对在线监控设备未按规定设置报警值，数据异常不能及时预警；在线监控系统管理混乱，运维台账填写不规范，未按要求开展日常巡检校准工作；站房内也未配置高、中、低浓度标气。另外，企业人员能够随意进出监控用房，严重违背在线监控管理的有关要求；相关部门和乡镇对在线监控疏于监管。

三是监控中心平台沦为摆设。个旧市监控中心平台本应具备实时监控、预警报警、数据审核及统计分析等功能，为实施监督管理提供助力。但督察人员随机查看个旧富祥工贸有限责任公司2号排放口等实时数据，监控平台显示，或数据缺失或数据超标。对这些异常情况，当地有关部门监管应急响应机制还没有正常运行，平台尚在只看不管、建而未用的阶段，平台管理责任不明确，工作程序不清，还没有发挥与监管执法等联动监管作用。

四是整改工作不够到位。检查发现，当地冶炼企业虽然进行了整改，但仍普遍存在管理混乱，选矿废渣、冶炼废渣随意堆存等问题。企业虽然对废气治理设施进行了整改，但无组织排放的情况仍然严重；沙甸冲坡哨片区废渣集中处置场工程虽已建成，但废渣随意堆存的情况仍未得到改观，一些企业没有按要求将冶炼废渣转运至填埋场填埋，而是采取就地堆存的方式处理，并在废渣表面覆土以应对督察组检查，整改形式主义严重。已关闭的有色选矿、冶炼企业也普遍没有落实“设备清、垃圾清、土地清”的有关要求。

沙甸片区环境管理混乱 “四清”普遍不到位

三、原因分析

督察发现，在重金属冶炼企业监管中，个旧市党委、政府及有关部门存在责任意识不强、监督管理不到位等问题。

个旧市于2017年6月要求辖区内有色金属冶炼企业安装在线监控设备，但直到2018年4月才出台《污染源自动监控系统管理办法（试行）》，对企业在线监控的监督管理长期处于空白状态。《办法》虽然规定各方责任和监管机制，但执行力度不够，落实没有到位。从监管部门日常监察处罚档案看，还不同程度存在以罚代管或只罚不管等情况，难以对企业起到真正的警示作用。

针对上述问题，黄润秋要求个旧市要举一反三，抓紧开展烟气排放在线监控企业全面排查整治，严肃查处超标排污企业，追究相关企业和运维管理方及监管部门责任，切实整改数据不稳定、超标无报警和响应、平台监管不到位等问题。督察组还将根据“回头看”有关要求，进一步核实情况，依法依规做好后续督察工作。

责任编辑：桂强