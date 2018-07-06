普吉岛翻船致53人失踪 将展开水下空中搜索

原标题：泰翻船事故致50名中国游客失踪 将展开水下空中搜索

中新网7月6日电 据外媒报道，7月5日，泰国南部旅游胜地普吉岛发生沉船意外，2艘共载有超过130名中国游客的观光船在大浪中倾覆，致数十人失踪。普吉岛市长对记者表示，搜救中国游客的行动6日继续进行，潜水员准备仔细检查沉没的船体。

中国驻泰国使馆高度重视7月5日普吉岛游船倾覆事故，使馆临时代办紧急向泰旅游体育部长提出交涉，要求泰方务必争分夺秒，竭尽全力开展搜救。使馆工作组将于6日一早飞抵普吉展开有关工作。目前，中国驻宋卡总领馆驻普吉领事办公室工作人员正向获救的中国公民提供协助。驻宋卡总领馆已派工作组连夜驱车前往普吉。图为救援人员营救被困游客。

“我们将进行空中搜索，并派出潜水员去检查凤凰号沉船的内部情况，”普吉岛市长Noraphat Plothong说。

据报道，当地时间7月5日，共有2艘船倾覆。一艘名为凤凰号（Phoenix）载有97人，在普吉岛南部珊瑚岛附近倾覆；另一艘船名为“Senalika”，载有39人，在更早时候于普吉岛南部Koh Maithon附近倾覆。

中国驻泰国宋卡总领事馆6日清晨说，截至6日凌晨4时，普吉府翻船事故已造成1名中国游客溺亡，另有53人失踪，其中50人为中国公民。76名中国游客获救。

据其中一艘倾覆的船的船长说，这艘船是在下午4点左右从Koh Racha返回普吉岛，当时遭到了风暴袭击。据船长表示，该倾覆船被5米高的海浪击中，使船倾覆。在船开始沉没时，他警告乘客穿好救生衣，并准备充气救生筏。

责任编辑：桂强