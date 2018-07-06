台教授：18岁不见得一定要念大学 可以先工作两年

原标题：台大教语出惊人：孩子，18岁不一定要念大学

图为大学毕业生。（图片来自台媒）

中国台湾网7月6日讯 据台湾“中时电子报”报道，台大电机系教授叶丙成表示，台湾很多家长逼孩子考取排名好的大学，导致很多孩子是“为了念大学而念大学”，在这种心态之下，大学4年只学会“应付”，毕业后到职场，才发现专业基础差到爆。因此，他认为“18岁不见得一定要念大学”，应该知道自己缺什么，再去念大学。

叶丙成在脸书发表个人看法说，过去十几年来，全球都在疯狂追求大学排名竞争。但台湾似乎没有足够资源继续跟全球玩这种排名游戏，是到了该思考“大学的价值不在于这些排名，那会是什么？”的时候了。

叶丙成认为台湾很多家长其实在无意识之下，将孩子变成“无动力世代”，意指很多孩子其实不是为了想学东西而念大学，而是为了应付来自家长的期待与要求，一有这种学习心态，为了拿到文凭，大学4年只学会“应付”，而没有真正把握利用到大学的学习资源，直到毕业后进了职场，才发现自身能力差到爆，才“真正”开始重新花时间探索“自己想走的路”。

叶丙成说，与其让孩子虚渡大学4年的光阴，不如让孩子在高中前先探索，或是高中毕业先去工作。他也常鼓励自己的孩子，“18岁不见得一定要念大学，先去工作两年，知道自己缺什么，或是想学什么，再去念大学”。他认为只要是“为了学习而进大学”，即使不是进排名顶尖的大学，还是可能得到远大于在顶大“应付”4年的收获。

另外，叶丙成还提出，抢顶尖学生的考招制度也是让孩子没时间探索兴趣的原因之一。他说台湾社会要重新翻转对于“大学排名制”的看法，教育不该只是让孩子去抢排名好的大学。其他国家和地区有很多学者已经开始反思大学排名的真谛，叶丙成认为，“终有一天，排名游戏会改变、消失”，台湾的高教也必须提早找出有别于排名的价值。而他作为台大的一份子，更要思考如何坚守工作职责，进一步引领社会改变价值观，才能让台湾社会觉得“有台大真好”，创造更多的价值。（中国台湾网 娟子）

责任编辑：张申