自动驾驶道路测试尚存突出问题 官方发文规范

原标题：自动驾驶道路测试尚存突出问题 交通运输部发文规范

资料图：自动驾驶汽车。陈超 摄

中新网7月6日电 据交通运输部网站消息，近日，交通运输部出台《自动驾驶封闭场地建设技术指南（暂行）》（简称《指南》）。这是国家部委出台的第一部关于自动驾驶封闭测试场地建设技术的规范性文件，旨在规范自动驾驶封闭测试场地建设要求，指导各地各单位开展自动驾驶封闭场地建设，更好服务封闭场地测试工作及自动驾驶技术发展，有力支撑交通强国建设。

据了解，当前我国自动驾驶道路测试还存在一些突出问题，主要是缺乏完善的高级别自动驾驶测试理论和方法，尚未形成覆盖不同等级自动驾驶的完整测试体系；我国人口稠密、交通环境复杂，当前各地已开放的测试道路和测试场景有限，尚不能满足各类主体的测试需求；支持道路测试的法律法规标准还亟待完善等。在此背景下，自动驾驶封闭场地测试作为开放道路测试前的关键环节，作用愈发重要。依托封闭场地开展自动驾驶测试理论及方法研究，模拟尽可能多的交通场景，不断积累测试数据，将为自动驾驶车辆开放道路测试提供有力支撑。

为促进我国自动驾驶技术发展，今年4月，交通运输部、工业和信息化部、公安部联合印发《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》，第一次从国家层面就规范自动驾驶道路测试作出规定。2017年以来，北京、上海、重庆、深圳、长沙、天津等地相继出台支持自动驾驶道路测试的政策文件或颁发上路测试牌照，国内自动驾驶道路测试进程明显加速。

责任编辑：桂强