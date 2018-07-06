领养老金取消“报到年审” 不用再“自证活着”了

原标题：领养老金取消“报到年审”

本报讯（记者 解丽）近日，一段“九旬老人社保年审，家人抬着爬上三楼”的视频，引发对退休人员领取养老待遇要进行生存认证的争议。昨日，人力资源和社会保障部宣布，将全面取消领取社会保险待遇资格集中认证，这意味着，退休人员终于不用每年到社保部门报到，自证“自己还活着”。

据北京青年报记者了解，过去，领取养老金资格认证类似“年审”，退休人员每年要到社保部门去“认证”，证明自己还活着，这样才能领取养老金，而且每一次“认证”的有效期限为12个月，如果第13个月开始没有“认证”，就自动停止发放养老金。这样做的初衷是防止有老年人身故之后家人没有及时将信息上报，或者故意漏报、瞒报，仍然以老人的名义冒领养老金。事实上，在多年前，各地确实也出现过很多这样的案例。而这样的“认证”确实会为行动不便者、异地居住者带来不便，最近几年，领取社保待遇资格认证屡屡受人诟病。

针对领取社会保险待遇资格集中认证工作不够人性化的问题，人社部昨日宣布，将把全面取消领取社会保险待遇资格集中认证作为加强行风建设的一项重要内容，创新服务手段，构建以信息比对为主、退休人员社会化服务与远程认证服务相结合的认证服务模式，“寓认证于无形”，今后，各地不得再要求参保人在规定时间段到指定地点或窗口进行集中认证。

人社部相关负责人指出，全面取消集中认证，并不是不要认证了。首先，要全面开展信息比对认证服务。充分运用人社部门建立的全民参保登记库、持卡人员数据库、就医结算数据库、业务监测数据库等数据资源，按月开展数据比对，分析判断参保人的领取待遇资格。同时积极与公安、民政、卫生健康等部门开展业务协作，实现与人口管理、殡葬、就医等方面的数据比对，还要与乘坐飞机、高铁等实名验证场景进行信息共享，通过大数据分析和应用，核实参保人员领取社会保险待遇资格。

对于信息比对不能确认待遇领取资格的人员，可结合全民参保计划和退休人员社会化服务等工作，对行动不便者要提供上门服务，让认证对象切实感受到服务带来的便捷和尊严。对于异地居住的人员，各地不得要求参保人返回参保地进行认证，而要通过推广基于互联网的生物特征识别认证、手机APP远程认证等服务渠道，使服务对象就地就近即可完成认证。对在国外（境外）居住人员，人社部正在加紧与有关部门进行磋商，尽快改为通过互联网进行视频认证。

对于取消集中认证可能会增加欺诈、冒领社会保险待遇风险，人社部相关负责人明确，将加强和完善管理措施，“堵后门、断后路”。具体措施包括积极研究制定《社会保险经办管理服务条例》，通过加强法制建设，进一步规范基金管理，也进一步明确参保人的权利和义务。二是充分运用信息化手段，进一步加强社会保险基金监管。三是加大对欺诈冒领行为的打击力度。进一步健全行政执法和刑事司法相衔接的工作机制，依法惩处违法违规行为，对欺诈骗保案集中曝光。同时加强与相关部门实施联合惩戒合作，对失信企业及相关人员实施联合惩戒，让失信人员处处受限，为失信行为付出代价。

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本市取消调整16项人力社保证明

本报讯（记者 解丽）北京青年报记者昨日从市人力社保局了解到，为持续深入推进“放管服”改革，本市取消和调整了16项证明，涉及就业、档案、社会保险等多个方面。通过减少纸质证明、加强部门间信息互认、搭建互联网 平台等方式，让群众少跑腿、信息多跑路，简化了办事流程、提升了服务效能。2017年以来，仅取消调整就业失业管理服务中涉及的证明，就减少了证明材料约35.7万份。

据了解，以前，申请人的资格审核以核对纸质申请材料为主，个人和用人单位需要准备大量的纸质申请材料。为此，市人力社保局依托人力资源市场信息系统实现了自动识别申请人资格信息，目前，申请享受灵活就业社会保险补贴和公益性岗位补贴已无须提供任何纸质申请材料，对无法通过信息系统调用的申请人信息，采取原件拍照上传的方式取代复印件。之前每年市区两级需要归档个人社会保险补贴和公益性岗位补贴申请材料100多万页，现在每年只有1万页左右。

同时，市人力社保局加强部门间信息互认共享，减少不必要的重复证明，让政府代替群众跑腿。像今年就取消了“本市户籍参保人员需要提供户籍所在地民政部门开具的是否在民政部门享受医疗救助及救助金额的证明”，改为部门内部调查核实。

此外，市人力社保局还在努力推进“互联网 ”技术应用，如其开发的技能提升补贴互联网服务平台，企业职工通过市人力社保局官方网站的公共服务平台、官方微信公众号“北京12333”等互联网渠道就可以在线提交申请。系统受理后，将自动与后台证书系统、社保信息系统进行核验，对符合补贴条件的，直接通过16家签约银行发放至申请人银行账户。该系统上线以来，共收到技能提升补贴申请2.9万人次，其中99.3%的申请来自互联网平台。

责任编辑：吴金明