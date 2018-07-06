新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

大陆渔船澎湖海域翻覆5人失踪 已寻获1具遗体

大陆渔船澎湖海域翻覆5人失踪 已寻获1具遗体
2018年07月06日 10:23 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：大陆渔船澎湖海域翻覆5人失踪 今晨寻获一具遗体

　　中新网7月6日电 据台湾《联合报》报道，一艘大陆“闽东渔61178号”渔船7月2日凌晨在台湾附近海域翻覆，船上6人仅船员陈建栋在落海两个多小时后，由台湾澎湖籍“胜大和168号”渔船救起，5人下落不明，两岸船舰持续搜救。澎湖海巡队表示，大陆“东海救116号”6日早晨在翻船处附近发现一具遗体。

大陆“闽东渔61178号”渔船2日翻覆，澎湖海巡队协助搜救。(图：台湾《联合报》/澎湖海巡队 提供)大陆“闽东渔61178号”渔船2日翻覆，澎湖海巡队协助搜救。（图：台湾《联合报》/澎湖海巡队 提供）

　　澎湖海巡队表示，2日清晨5点多接获一渔船船主家属通报，在花屿西方44海里处有艘大陆渔船“闽东渔61178号”翻覆，船上人员1名已获救，5名仍下落不明。获救的船员说，可能有3人受困船舱，另两人和他一起落海。

　　台湾“海巡署舰队分署”在意外发生后，加派大型舰、第八海巡队两艘100吨巡防艇及空勤总队搜救直升机，驰往现场救援，持续搜救。

　　但是，这几天天候海象状况不佳，澎湖海巡队指出，6日清晨在渔船翻覆处附近，发现一名大陆籍船员遗体，大陆“东海救116号”带回处理，台方则是继续往北方海域协助搜寻。

 

责任编辑：桂强

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区