大陆渔船澎湖海域翻覆5人失踪 已寻获1具遗体

原标题：大陆渔船澎湖海域翻覆5人失踪 今晨寻获一具遗体
中新网7月6日电 据台湾《联合报》报道，一艘大陆“闽东渔61178号”渔船7月2日凌晨在台湾附近海域翻覆，船上6人仅船员陈建栋在落海两个多小时后，由台湾澎湖籍“胜大和168号”渔船救起，5人下落不明，两岸船舰持续搜救。澎湖海巡队表示，大陆“东海救116号”6日早晨在翻船处附近发现一具遗体。
大陆“闽东渔61178号”渔船2日翻覆，澎湖海巡队协助搜救。（图：台湾《联合报》/澎湖海巡队 提供）
澎湖海巡队表示，2日清晨5点多接获一渔船船主家属通报，在花屿西方44海里处有艘大陆渔船“闽东渔61178号”翻覆，船上人员1名已获救，5名仍下落不明。获救的船员说，可能有3人受困船舱，另两人和他一起落海。
台湾“海巡署舰队分署”在意外发生后，加派大型舰、第八海巡队两艘100吨巡防艇及空勤总队搜救直升机，驰往现场救援，持续搜救。
但是，这几天天候海象状况不佳，澎湖海巡队指出，6日清晨在渔船翻覆处附近，发现一名大陆籍船员遗体，大陆“东海救116号”带回处理，台方则是继续往北方海域协助搜寻。
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